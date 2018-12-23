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Шипулин: пока я не готов к Кубку IBU и «Ижевской винтовке» 

RT на русском 3 часа назад
Фото: Kalle Parkkinen/Newspix24 globallookpress.com
Российский биатлонист Антон Шипулин прокомментировал информацию о том, что он может завершить карьеру.
«Знаю, много вопросов, почему я не выступаю на этапах Кубка IBU и не поеду на «Ижевскую винтовку». Ну, пока не готов», — заявил спортсмен в эфире «Матч ТВ».
Он также добавил, что не данный момент решил сосредоточиться на выступлении в Рождественской гонке.
«Мы эту гонку уже выигрывали с Екатериной Юрловой. Сейчас постараемся повторить наш успех. Хочу всем нашим ребятам пожелать замечательного настроения и отличных результатов на этапах Кубка мира», — сказал Шипулин.
По информации СМИ, 31-летний биатлонист завершит карьеру после Рождественской гонки 2018 года, которая пройдёт в немецком Гильзенкирхене на стадионе футбольного клуба «Шальке» 29 декабря.
Ранее глава СБР не стал опровергать информацию СМИ о возможном завершении карьеры Шипулиным.
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Биатлон , Антон Шипулин , Екатерина Юрлова
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