Шипулин: пока я не готов к Кубку IBU и «Ижевской винтовке»

Российский биатлонист Антон Шипулин прокомментировал информацию о том, что он может завершить карьеру.

«Знаю, много вопросов, почему я не выступаю на этапах Кубка IBU и не поеду на «Ижевскую винтовку». Ну, пока не готов», — заявил спортсмен в эфире «Матч ТВ».

Он также добавил, что не данный момент решил сосредоточиться на выступлении в Рождественской гонке.

«Мы эту гонку уже выигрывали с Екатериной Юрловой. Сейчас постараемся повторить наш успех. Хочу всем нашим ребятам пожелать замечательного настроения и отличных результатов на этапах Кубка мира», — сказал Шипулин.

По информации СМИ, 31-летний биатлонист завершит карьеру после Рождественской гонки 2018 года, которая пройдёт в немецком Гильзенкирхене на стадионе футбольного клуба «Шальке» 29 декабря.

Ранее глава СБР не стал опровергать информацию СМИ о возможном завершении карьеры Шипулиным.