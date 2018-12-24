Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Губерниев ответил на обвинения в причинении вреда биатлону 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев ответил вице-президенту Международного союза биатлонистов (IBU) Иржи Гамзе, заявившему, что журналист вредит российскому и мировому биатлону. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Ранее Гамза заявил, что образ человека, который не любит Россию, для него придумали российские журналисты, в том числе Губерниев. Он подчеркнул, что комментатор «говорит неправду».
«Он вредит вашему биатлону. И мировому тоже», — сказал Гамза.
Губерниев заявил в ответ, что в Чехии «слабенькие комментаторы биатлона», поэтому Гамза постоянно думает о заявлениях «русского парня».
Гамза отмечал, что часто и продуктивно общается с главой Союза биатлонистов России (СБР) Владимиром Драчевым и вице-президентом СБР Сергеем Чепиковым. Вице-президент IBU подчеркнул, что они вместе определили путь для решения проблем, а Губерниев, который в их беседах не участвовал, «говорит другое».
«Он не помогает развивать биатлон, ему нужны только скандалы», — подчеркнул он, добавив, что не хочется общаться с комментатором.
Губерниев потребовал, чтобы все это Гамза сказал ему лично. Также журналист сравнил свою популярность в Чехии с популярностью Аллы Пугачевой «в лучшие годы».
Ранее в СБР сообщили, что 12 декабря в расположение сборной РФ по биатлону, прибывшей на этап Кубка мира в Австрию, пришли представители полиции. Губерниев тогда опубликовал список спортсменов, тренеров, врачей и массажистов, которым предъявили обвинения в нарушении антидопинговых правил на чемпионате мира в Хохфильцене в 2017 году. Он возмутился, что обвинения были предъявлены спустя почти два года.
Комментарии
Биатлон , Владимир Драчев , Дмитрий Губерниев , Алла Пугачева
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Голодец сменила Мутко
Слуцкая рассказала о трагедия Туктамышевой
Футболист отказался от сборной Бразилии после угроз фанатов
Гришин покинул тренерский штаб «СКА-Хабаровска»
«Любитель овец поставил под угрозу жизни невинных людей»
Видео
01:23
Кокорин может стать инвалидом из-за СИЗО
Футбол Статьи
01:32
Медведеву не пустили в Европу
Фигурное катание
00:33
Норвежский биатлонист финишировал в прыжке
Биатлон
06:30
Мамаев и Кокорин снова выйдут на поле
Футбол
01:03
Дерби «Бутырки»: Кокорин и Мамаев возвращаются в футбол
Футбол Статьи
03:46
Пьяная свадьба и откровенная Медведева
Фигурное катание Статьи
03:46
Затмила Загитову: кто такая Щербакова
Фигурное катание Статьи
00:10
Без Медведевой и Туктамышевой: кто поедет на ЧЕ
Фигурное катание Статьи
06:20
Год бокса: крах Поветкина и гегемония украинцев
Бокс Статьи
03:46
Одноразовая чемпионка? Загитова снова проиграла
Фигурное катание Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение