Губерниев ответил на обвинения в причинении вреда биатлону

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев ответил вице-президенту Международного союза биатлонистов (IBU) Иржи Гамзе, заявившему, что журналист вредит российскому и мировому биатлону. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Ранее Гамза заявил, что образ человека, который не любит Россию, для него придумали российские журналисты, в том числе Губерниев. Он подчеркнул, что комментатор «говорит неправду».

«Он вредит вашему биатлону. И мировому тоже», — сказал Гамза.

Губерниев заявил в ответ, что в Чехии «слабенькие комментаторы биатлона», поэтому Гамза постоянно думает о заявлениях «русского парня».

Гамза отмечал, что часто и продуктивно общается с главой Союза биатлонистов России (СБР) Владимиром Драчевым и вице-президентом СБР Сергеем Чепиковым. Вице-президент IBU подчеркнул, что они вместе определили путь для решения проблем, а Губерниев, который в их беседах не участвовал, «говорит другое».

«Он не помогает развивать биатлон, ему нужны только скандалы», — подчеркнул он, добавив, что не хочется общаться с комментатором.

Губерниев потребовал, чтобы все это Гамза сказал ему лично. Также журналист сравнил свою популярность в Чехии с популярностью Аллы Пугачевой «в лучшие годы».