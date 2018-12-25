Касперович вспомнил о строивших козни Логинову чехах

Бывший старший тренер сборной России по биатлону Александр Касперович рассказал об отношении иностранных спортсменов на возвращение российского биатлониста Александра Логинова после допинговой дисквалификации.

«Это был ужас, он не спал ночами, сильно переживал; я как-то успокаивал. На Кубке IBU в Арбере Сашку провоцировали чехи, французы — козни строили. В гонках били по палкам, много чего творили. Я узнавал это от тренеров, которые стояли по дистанции. Потом шёл к нему: Санька, что у тебя там случилось? Да ничего, ударили специально», — приводит слова тренера Sports.ru.

Касперович добавил, что всегда твердил спортсмену: нельзя отвечать, нужно всё доказывать на дистанции.

«Кто-то стартует в минуте перед тобой — догоняй, нужно его со второго-третьего круга хлопнуть. Только результат, по-другому ты никак не ответишь», — сказал он.

Тренер подчеркнул, что часто просил тренеров не оставлять Логинова одного.

«Сашка прошёл через страшные вещи — я не могу рассказывать. Но его характер — сильнейший», — заключил Касперович.

Четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов заявил, что самую действенную помощь биатлонисту Александру Логинову оказывали тренер Александр Касперович и бывший президент СБР Александр Кравцов . По мнению Тихонова, именно они помогли Логинову не сломаться, когда тот отбывал допинговую дисквалификацию.

Ранее норвежцы Йоханнес и Тарьей Бё заявили, что им тяжело принять возвращение в спорт «отстранённых за допинг». Логинов отбывал двухлетнюю дисквалификацию после обнаружения в его пробах запрещённого препарата — рекомбинантного эритропоэтина. Биатлонист вернулся в спорт в ноябре 2016 года.

На этапе Кубка мира в Нове-Место, который завершился 23 декабря, россиянин дважды становился вторым, он также занимает второе после Бё место в общем зачёте Большого хрустального глобуса.

Касперович открестился от воровства инвентаря, писал News.ru.