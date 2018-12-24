«Губерниев вредит российскому и мировому биатлону»

Дмитрий Губерниев вступил в заочную перепалку с вице-президентом Международного союза биатлонистов (IBU) и главой чешского биатлона Иржи Гамзой, который заявил, что российский комментатор вредит мировому и отечественному биатлону. На это журналист предложил функционеру отправиться подальше.

Российский биатлонный комментатор Дмитрий Губерниев вступил в заочную перепалку с вице-президентом Международного союза биатлонистов (IBU) и главой биатлона Чехии Иржи Гамзой, предложив тому «отправиться подальше».

Гамза, ранее подвергался российским журналистом критике из-за своей позиции по отношению к восстановлению в правах Союза биатлонистов России (СБР).

24 декабря в отечественных СМИ вышло интервью чешского спортивного функционера, в котором он подробно рассказал и о своем отношении к российскому биатлону, и даже затронул тему высказываний Губерниева.

«Это правда [что в России меня выставляют не в лучшем свете], но ни мировому, ни российскому биатлону не будет лучше, если мы будем раздувать скандалы. Не надо свое мнение выдавать за чьи-то слова, — цитирует Гамзу «Спорт-Экспресс».

— Не хочу об этом говорить. Нужно заканчивать эту тему, а не развивать ее. Не знаю, откуда это берется. Наверное, нужно поговорить с некоторыми журналистами из России, которые делают мне такой образ.

Например, Дмитрий Губерниев. Он говорит неправду. Мы хорошо общаемся и часто созваниваемся с Владимиром Драчевым , с Сергеем Чепиковым, определили дорогу, по которой двигаться дальше. А Губерниев, который в наших беседах не участвовал, говорит другое. Он вредит вашему биатлону. И мировому тоже.

Я не буду с ним больше говорить. Зачем? Он не помогает развивать биатлон, ему нужны только скандалы. Не хочу с ним общаться».

Ответ российского комментатора не заставил себя ждать.

«Я с ним виделся один раз! На этапе Кубка мира в Поклюке. Где он повторил пресс-релиз. Я с ним даже не общался больше. Но, дорогой пан Гамза, я прекрасно понимаю, что у вас такие слабенькие комментаторы биатлона, что вы постоянно думаете о том, что же там сказал русский парень. Вы можете пройти мимо, а потом за глаза что-то говорить. Скажите мне все лично, — возмутился Губерниев в комментарии тому же изданию.

— Мне кажется, по реакции мы сейчас примерно на одном уровне с Дональдом Трампом . Он там никак с Конгрессом договориться не может, а я тут с Гамзой. Компания хорошая. У меня, правда, проблема с точки зрения Мелании, но все знают, что по качеству женщин Россия впереди всех.

Я говорил в эфире про людей, которые противодействуют российским историям. Понятно, что это Чехия, Швеция, США и Канада. Но в данном случае я имел здоровое сопротивление с нашей стороны и временами близкое к здоровому сопротивление с их стороны. Поэтому мне наплевать, кто и что там думает. У нас демократическое государство. Так что дорогой пан Гамза, не надо врать.

Еще раз хочу сказать: «Дорогая Чехия, найдите себе серьезного комментатора, который бы всерьез конкурировал со мной. Хватит бесконечно тырить „Матч ТВ“. Он у вас не показывает, идет географическая кодировка, а вы „пиратов“ подключаете. И слушаете, что я там сказал!»

Ириной Старых. Что касается Гамзы, то он также рассказал о том, почему Союз биатлонистов России (СБР) еще не восстановлен в правах, а также отметил, что понимает иностранных спортсменов, не желающих соревноваться с отбывшими дисквалификации за допинг лидерами российской сборной Александром Логиновым

«Сколько было допинг-скандалов в вашей сборной? Старых и Логинов выступают до сих пор. Я могу понять иностранных спортсменов. Мы все хотим чистый биатлон. Но после случившегося тяжело доверять им снова. В этом виноваты не зарубежные атлеты, а они сами. Я ничего против их участия в Кубке мира не имею. Но могу понять тех, кто не в восторге от этого, — цитирует чеха Sportbox.

— У вас идет пропаганда, поэтому вам тяжело понять другую сторону. Но весь мир видит ситуацию иначе. Первый шаг Россия сделала — признала, что где-то поступала плохо. Нужно честно говорить об этом в медиа. А не делать манипуляции со СМИ внутри страны.

Вы думаете, я не хочу, чтобы россияне соревновались? Это неправда! Рад видеть вашу команду на нашем этапе в Нове-Место. Другое дело, что ваша федерация должна сделать то, о чем мы договорились.

Есть 12 пунктов, которые мы согласовали. Говорили об этом со всеми: и со Станиславом Поздняковым , президентом СБР, и руководителями РУСАДА. Теперь пути назад нет. Россия должна сделать то, о чем мы договорились. Мы нарисовали дорогу будущего и теперь все в ваших руках. Уже в сентябре СБР снова может стать членом IBU. Я уважаю российский биатлон, но вы должны честно признать ошибки, а не манипулировать общественным мнением внутри страны.

За всю историю IBU 90 процентов допинговых случаев связаны с Россией. Это проблема.

Невозможно сейчас просто сказать: «Да, это было, но теперь мы не виноваты». За нарушения нужно нести ответственность. Мы говорили об этом с Драчевым, Чепиковым и, думаю, поняли друг друга. Российский биатлон всем очень нужен. Но при этом именно чистый российский биатлон. Чехия — маленькая страна, но здесь по 30 тысяч человек приходит во время этапа Кубка мира. И никто из них не хочет скандалов. Нам не нужны медали любой ценой. Почему вы готовы рисковать репутацией ради побед?».

Напомним, что Союз биатлонистов России на данный момент отстранен IBU, а российские спортсмены соревнуются с иностранцами фактически в условном статусе, рискуя потерять право участвовать в Кубке мира в случае ужесточения санкций к СБР.

Недавно на втором этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене в расположение российской национальной команды нагрянула местная полиция, предъявившая обвинения ряду спортсменов, включая Логинова, Старых и пока не выступающего в нынешнем сезоне флагмана сборной Антона Шипулина , а также часть персонала в антидопинговых нарушениях на чемпионате мира-2017, который проходил там же.

Впрочем, никаких санкций в отношении российской стороны по этому инциденту на данный момент не вынесено, а IBU отказался рассматривать претензии полицейских на своем конгрессе из-за недостаточности информации от правоохранителей.

Гамза также отказался обсуждать эту историю с прессой, сославшись на запрет на разглашение данной иформации.