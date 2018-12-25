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Шипулин завершил карьеру 

Рамблер 54 минуты назад
Российский биатлонист Антон Шипулин на пресс-конференции 25 декабря объявил о завершении карьеры. Об этом сообщает ТАСС.
По словам 31-летнего Шипулина, последним стартом в его профессиональной карьере станет «Рождественская гонка», которая пройдет в немецком Гельзенкирхене 29 декабря.
Также он завоевал «бронзу» на Играх-2010 и выиграл чемпионам мира 2017 года в эстафете. Шипулин является шестикратным призером чемпионатов мира.
Ранее Шипулин говорил, что решил остаться в спорте из-за пропуска Олимпиады-2018. По словам Шипулина, он не завоевал запланированных медалей. Спортсмен отмечал, что в 2018 году он планировал поставить точку в спортивной карьере, но пропуск ОИ изменил его планы.
Комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) не выдала приглашений на ОИ-2018 Шипулину и другим российским атлетам. В комитете отказались объяснить причину недопуска, заявив, что эти спортсмены «не соответствуют критериям, необходимым для приглашения».
В декабре 2018-го некоторых членов сборной РФ по биатлону, прибывших на этап Кубка мира в Австрию, опросили местные полицейские. Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что им предъявили обвинения в нарушении антидопинговых правил на чемпионате мира в Хохфильцене в 2017 году. По его данным, в числе этих спортсменов оказался и Шипулин.
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Биатлон , Видео , Антон Шипулин , Дмитрий Губерниев
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