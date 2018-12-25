Шипулин завершил карьеру

Российский биатлонист Антон Шипулин на пресс-конференции 25 декабря объявил о завершении карьеры. Об этом сообщает ТАСС.

По словам 31-летнего Шипулина, последним стартом в его профессиональной карьере станет «Рождественская гонка», которая пройдет в немецком Гельзенкирхене 29 декабря.

Также он завоевал «бронзу» на Играх-2010 и выиграл чемпионам мира 2017 года в эстафете. Шипулин является шестикратным призером чемпионатов мира.

Ранее Шипулин говорил, что решил остаться в спорте из-за пропуска Олимпиады-2018. По словам Шипулина, он не завоевал запланированных медалей. Спортсмен отмечал, что в 2018 году он планировал поставить точку в спортивной карьере, но пропуск ОИ изменил его планы.

Комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) не выдала приглашений на ОИ-2018 Шипулину и другим российским атлетам. В комитете отказались объяснить причину недопуска, заявив, что эти спортсмены «не соответствуют критериям, необходимым для приглашения».