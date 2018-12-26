Антон Шипулин устал от биатлона. Он ушел и не вернется

Дороги Антона Шипулина и сборной России по биатлону разошлись окончательно. После всех мытарств спортсмен объявил о завершении карьеры. Эта новость не стала неожиданностью, хотя в возвращение Шипулина на мировую арену в глубине души почему-то верилось. «Лента.ру» вспоминает путь олимпийского чемпиона, который так и не исполнил свою главную мечту.

«Ухожу-не ухожу» — в этих метаниях Шипулин провел последние полгода. Недопуск на Олимпиаду в Пхенчхане оказался для него настолько мощным ударом, что восстановиться от него психологически спортсмен так и не смог. Он часто признавался, что больше всего стремился к личному золоту Игр, что оно было главной целью его жизни. В феврале 2018-го эту мечту отняли, а бороться за нее дальше Шипулин просто не нашел сил.

Вокруг персоны биатлониста все это время ходило много слухов, связанных с его возможным уходом. Спортсмена отправляли на пенсию то из-за проблем с сердцем, то из-за проигранной конкуренции внутри команды, то из-за допинговых передряг. Не подтвердился ни один из домыслов, а оказалось все гораздо прозаичнее: Шипулин банально устал от биатлона.

«Я понимал, что должно быть такое желание заниматься, как четыре года назад. Но таких ощущений нет. Нет тех горящих глаз, которые были раньше», — объяснил он на специальной пресс-конференции в Германии. Такое признание звучит как приговор, потому что для спортсмена равнодушие, безразличие — это, как правило, непоправимо.

Россиянина поддержали, пожалели, поняли, но не все. Легендарный Александр Тихонов , который славится страстью к перемыванию костей российскому биатлону, и мимо Шипулина пройти не смог. «Я в свое время боролся, а этот сопли распустил! Он показывает свою слабину, многие стараются продлить свою карьеру — есть биатлонисты постарше его, но они стараются выступать», — заявил четырехкратный олимпийский чемпион. К нынешнему поведению Шипулина действительно можно отнестись по-разному, но его прошлых достижений это не умаляет.

Максимом Чудовым и История громких побед Шипулина началась в 2010 году, когда в составе эстафетной четверки вместе с Иваном Черезовым Евгением Устюговым он стал бронзовым призером зимних Олимпийских игр в Ванкувере. Тогда он еще не был главной звездой сборной, да и вообще звездой не был. До того как биатлониста включили в состав команды, он не показывал выдающихся результатов. За год до Олимпиады его даже не взяли на чемпионат мира. Принимал турнир тогда… корейский Пхенчхан. Роковое совпадение: спустя девять лет Шипулина не позовут туда вновь.

После Ванкувера карьера биатлониста резко пошла в гору. Сначала он стал въезжать в тридцадку сильнейших на этапах Кубка мира, потом все чаще попадать «в цветы» (с четвертого по шестое места — прим. «Ленты.ру»), а потом — и на подиум.

Первое личное золото на этапе мировой серии Шипулин выиграл в сезоне-2010/2011 в Антхольце. Это была спринтерская гонка. В том же сезоне он завоевал первую медаль чемпионата мира, который проходил в Ханты-Мансийске, — серебро, правда, в эстафете. Уже в следующем году он выиграл два золота на этапах Кубка мира и вошел в десятку в общем зачете Большого хрустального глобуса. Еще через год забрал четыре золотые медали, а в сезоне-2013/2014 попал в состав команды на Олимпиаду в Сочи.

«Пик карьеры? Олимпийские игры в Сочи», — говорит сам Шипулин. Конечно, вся страна следила за тем золотым финишем в эстафете.

С последней «стойки» немец Шемп с чистой стрельбой уходит первым. Шипулин долго выцеливает, попадает из пяти и устремляется в погоню. Отставание — четыре секунды. Россиянин садится Шемпу на хвост. Сзади подпирает австриец Ландертингер, который спустя километр сильно отстает. На последний круг выкатываются двое: Шипулин и Шемп. Немец на какое-то время отдает Антону лидерство, чтобы подышать и поднабраться сил для финиша. Шипулин продолжает везти на себе соперника. Шемп караулит шанс пойти на обгон, но сил у него все меньше. Под рев сочинских трибун Шипулин отрывается от немца и мчится к своему первому золоту Олимпиады. Тогда он еще верит, что оно — не последнее.

Эта гонка стала не только пиком карьеры отдельного Шипулина. Или Алексея Волкова , Евгения Устюгова и Дмитрия Малышко , которые бежали первые три этапа. Она стала триумфом всего российского биатлона.

Уже в следующем сезоне Шипулин стал вторым в общем зачете Большого хрустального глобуса. На этапах Кубка мира он одержал пять побед, завоевал шесть серебряных медалей и трижды выиграл бронзу. В России ему не было равных, а в мире он боролся по-настоящему только с сильнейшими — французом Мартеном Фуркадом и норвежцем Уле-Айнором Бьорндаленом. Сезон-2015/2016 — это три золота, причем в Антхольце — золотой дубль, и третье место по итогам в общем рейтинге.

Предолимпийский сезон — это снова три золота и одно из них — на чемпионате мира в Хохфильцене в эстафете. Шипулин подходил к самому важному для себя году в максимальной готовности.

Хотя начал олимпийский сезон спортсмен неудачно (оставшись без медалей на первых двух этапах Кубка мира, а на третьем, в Анси, выиграв лишь одну бронзу в пасьюте), среди россиян он все равно был однозначным лидером. Он понимал это и сам, переживал по поводу ответственности за результат и часто говорил: «Ну, главное — Пхенчхан».

Момент, когда Шипулин остался без приглашения на Игры, стал точкой невозврата. «Антон нацелен был там показать результат именно в индивидуальных гонках, где мечтал о золотой медали. И у меня внутри сидит ощущение, что он добился бы там желаемого», — рассказал бывший старший тренер сборной России Александр Касперович.

В первой же гонке на постолимпийском этапе мировой серии в Контиолахти Шипулин выиграл. Но эта победа была только жалкой пародией на ту, которой он грезил всю жизнь и которая могла состояться несколькими неделями ранее. Потом было еще две бронзы — в том же Контиолахти и Холменколлене. А потом наступила тишина.

Антон ушел из спорта, точнее, взял шестимесячную паузу от обиды. Вылечился, отдохнул, отвлекся. А потом, в сентябре 2018-го, объявил, что снова возьмет в руки винтовку и побежит. Возможно, к следующим Играм.

Запала хватило ненадолго — ровно до того момента, как грянул допинговый скандал с австрийской полицией. Разбирательства не получили развития, но для морально выхолощенного Шипулина все это стало непреодолимым препятствием.

«У меня опустились руки. Я в прошлом году очень серьезно переживал по этому поводу и понял, что опять все повторяется. Хочу поблагодарить всех, кто был рядом. Сказать им большое спасибо за поддержку». Кажется, на этот раз Шипулин не вернется.

При всей россыпи шипулинских побед, есть в его истории какая-то недосказанность. Антон не съездил на свою главную Олимпиаду, не выиграл личное золото чемпионата мира, не поднял над головой Большой хрустальный глобус. С его образом не вяжется и слово «легендарный». Но именно Шипулин олицетворял российский биатлон в последние два олимпийских цикла. В него верили, и было видно: он очень хотел не подвести.