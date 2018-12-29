Героическая Домрачева, скандальная Россия и уход Шипулина. Итоги года в биатлоне 

Советский спорт: последние новости

Алексей Слепов: Надеюсь, система отбора выберет правильных спортсменов на Кубок мира и Кубок IBU

Гербулова и Куклина вошли в состав сборной России на январские этапы Кубка мира

Анастасия Кузьмина: Обидно за то, что происходит с Шипулиным, за то, что с ним творят