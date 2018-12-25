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Глава российского биатлона высказался о завершении карьеры Шипулина 

Газета.Ru + ещё 81 8 часов назад
Фото: РИА Новости
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев высказался о заявлении Антона Шипулина о завершении карьеры, сообщает ТАСС.
Руководство СБР уважает решение спортсмена, но пока не может обсуждать будущее сотрудничество.
31-летний Шипулин объявил, что «Рождественская гонка», которая состоится 29 декабря, станет заключительной в его профессиональной спортивной карьере.
"Я пока не могу говорить, будет ли Антон работать в отечественном биатлоне после окончания карьеры спортсмена. В СБР узнали о решении Антона совсем недавно. Мы недавно пригласили Антона в сборную и дали ему возможность набрать неплохую физическую форму. Но определенные моменты, видимо, не позволили ему набрать полные кондиции, Шипулин принял это решение, и мы его должны уважать", — заявил Драчев.
Шипулин является Олимпийским чемпионом 2014 года, чемпионом мира 2017 года, носит звание Заслуженного мастера спорта, награжден Орденом Дружбы и Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за высокие спортивные достижения.
Ранее Дмитрий Губерниев высказался о завершении карьеры Шипулина.
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Биатлон , Владимир Драчев , Антон Шипулин , Дмитрий Губерниев , ИТАР-ТАСС
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