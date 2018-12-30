Главные итоги 2018 года в биатлоне — Антон Шипулин, Олимпиада в Пхёнчхане

Пропуск Олимпиады, проститутки Бессеберга, смена власти, « Шипулин — всё», крутые девчонки из России — 2018 год получился сложным. Но ярким.

Пожалуй, это был самый тяжёлый год в новейшей истории российского биатлона. Начался он максимально паршиво, зато заканчивается надеждами на светлое будущее. Представляем вам десятку самых запоминающихся событий, случившихся в уходящем 2018 году.

Недопуск ведущих биатлонистов до Игр в Пхёнчхане

Матвей Елисеев, Ульяна Кайшева и В конце января 2018 года, за считаные дни до старта зимней Олимпиады в Пхёнчхане, МОК решил не приглашать целый ряд российских биатлонистов к участию в Играх. Да, именно с такой формулировкой. Среди неприглашённых оказались Антон Шипулин и Екатерина Юрлова-Перхт — безусловные лидеры мужской и женской сборных соответственно. Проще вообще сказать, кто в итоге поехал от России на Игры — Антон Бабиков Татьяна Акимова . За отстранённых россиян вступились многие зарубежные биатлонисты, что ещё раз доказывает абсурдность решения МОК.

Завершение карьеры Антона Шипулина

Антон сначала приостановил карьеру. Потом возобновил и обещал помочь сборной России если не на Кубке мира, то уж на чемпионате мира точно. Шипулин говорил, что его мотивировало то самое решение МОК о недопуске на Олимпиаду. Но потом оказалось, что именно это решение и окончательно убило желание Антона на возвращение. А ведь был ещё и визит австрийской полиции в конце года. В любом случае Шипулина надо безмерно поблагодарить за всё, что он сделал для нашего биатлона. Он — эпоха без всяких оговорок. Антон подарил болельщикам миллион положительных эмоций, его победы в личных гонках и финиши в эстафетах — навсегда в мемориз. Надеемся, что он теперь будет помогать российскому биатлону в другом статусе.

Новый президент СБР После потрясений с недопуском россиян до Олимпиады в нашем биатлоне назрели перемены. Состоялись выборы президента СБР, где победу одержал Владимир Драчёв в противостоянии с Виктором Майгуровым. Драчёв обновил тренерский штаб, изменил систему национального отбора, начал налаживать контакты с IBU и всячески старался показывать, что Россия готова к переменам и готова идти на компромисс с мировым сообществом, чтобы поскорее вернуться в биатлонную семью. Одна важная победа уже одержана — отбита атака австрийской полиции на этапе Кубка мира в Хохфильцене, которая грозила нам отстранением пятерых биатлонистов.

Проститутки Бессеберга

Новый президент был выбран и в IBU. Им стал швед Олле Далин, пришедший на смену, казалось бы, вечному Андерсу Бессебергу. Норвежца обвинили в том, что он покрывал положительные допинг-пробы россиян в обмен на получение услуг проституток. Да-да, Бессебергу вменяют «работу» с эскорт-услугами. Ещё ему передавали наличные деньги в дипломате за то, чтобы Тюмень получила чемпионат мира — 2021. Пока ничего из этого не доказано, но расследование продолжается.

Бойкот этапа в Тюмени

На этап Кубка мира в Тюмени не приехали сборные США, Канады, Чехии, Украины и Себастиан Самуэльссон. Они все мотивировали это тем, что не были уверены в своей безопасности в России и боялись, что в их пробы русские обязательно подкинут запрещённые препараты. Бойкот завершился ничем. Отсутствия этих сборных никто не заметил, этап прошёл замечательно. В чём никто и не сомневался.

Себастиан Самуэльссон

Шведа можно назвать явлением в мировом биатлоне. То, как яростно Себастиан сражается против использования допинга, можно заносить в учебники. Самуэльссон часто позволял себе жёсткие высказывания в адрес российского биатлона, однако сам спортсмен уверяет, что ничего не имеет против России и любит эту страну. Швед помимо борьбы с допингом ещё и провёл выдающуюся Олимпиаду, став олимпийским чемпионом в эстафете и взяв личную медаль в пасьюте. И это в 21 год.

Возвращение Логинова

Он по-настоящему вернулся! Саша за первые три этапа Кубка мира в сезоне-2018/19 собрал четыре подиума и занимает уверенное второе место в общем зачёте. И хотя сам Логинов скромно заявляет, что хотел бы удержаться хотя бы в топ-15 тотала, мы-то понимаем, что его амбиции идут куда дальше. Место Шипулина пусто не бывает. Норвежцы сразу припомнили Александру допинговое прошлое, а это значит, что они его по-настоящему боятся. И правильно делают.

Крутая женская сборная

Новая система отбора в случае с женской сборной сработала на сто процентов. Мы получили самую интересную команду за много лет. Павлова, Васильева, Васнецова, Морозова — большие таланты и будущее женской сборной. Есть ещё Гербулова, Миронова, да и Кайшеву не сбрасываем со счетов. При поддержке опытных Юрловой и Старых девчонки способны свернуть горы. Такой богатый резерв в женской части — едва ли не главное открытие сезона.

Дело против Устюгова и Слепцовой

Атаку австрийской полиции Россия отбила, а вот дело против Слепцовой, Устюгова, Печёнкина и Чернышова — нет. Есть высокая вероятность, что из-за этого мужская сборная России потеряет золотую медаль сочинской Олимпиады в эстафете. В IBU настроены очень решительно, и отскочить в этой истории будет большой удачей.

Уход звёзд из биатлона