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Гросс пожелал Шипулину прекрасных впечатлений от последней гонки 

РИА Новости + ещё 87 3 часа назад
Фото: РИА Новости
С. -ПЕТЕРБУРГ, 26 дек — РИА Новости, Тарас Барабаш. Бывший старший тренер мужской сборной России по биатлону Рикко Гросс пожелал олимпийскому чемпиону Антону Шипулину хороших впечатлений от последней гонки в карьере.
О завершении карьеры Шипулин объявил во вторник на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня». Последним стартом биатлониста станет «Рождественская гонка», которая пройдет 29 декабря в Гельзенкирхене.
"Антон является большой фигурой в биатлоне. Он всегда делал все возможное наилучшим образом. Он всегда работал в духе команды. К сожалению, ему не разрешили принять участие в Олимпиаде. Для меня решение МОК неприемлемо! Конечно, я также знал о проблемах со здоровьем у Антона. Надеюсь, в вопросе здоровья все будет хорошо в будущем", — написал Гросс в сообщении корреспонденту РИА Новости.
"Желаю Антону прекрасных, замечательных впечатлений от его последней гонки в Шальке (в Гельзенкирхене). У него много поклонников в Германии. Желаю Антону и его семье всего наилучшего в будущем!", — добавил немецкий тренер.
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Биатлон , Тарас Барабаш , Антон Шипулин , РИА Новости
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