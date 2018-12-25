Губерниев высказался о завершении карьеры Шипулина

"Шипулин уходит из большого спорта. 29 декабря на "Рождественской гонке заключительный старт! У меня, друзья, еще теплилась надежда, что продолжит, но тщетно! Антон, спасибо за все", — написал Губерниев в своем инстаграме.

Шипулин официально объявил о завершении профессиональной карьеры на пресс-конференции 25 декабря.

Шипулин является олимпийским чемпионом Игр 2014 года в Сочи в эстафете 4×7,5 км, бронзовым призером Олимпиады-2010 в данной дисциплине, чемпионом мира 2017 года в эстафете, шестикратным призером чемпионатов мира. По итогам сезона-2014/15 Шипулин стал обладателем малого Кубка мира в зачете масс-стартов.

Ранее Шипулин высказался о скандале вокруг золота Сочи-2014.