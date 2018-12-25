Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Губерниев высказался о завершении карьеры Шипулина 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев выразил сожаление в связи с заявлением Антона Шипулина о завершении карьеры, передает "Советский спорт".
"Шипулин уходит из большого спорта. 29 декабря на "Рождественской гонке заключительный старт! У меня, друзья, еще теплилась надежда, что продолжит, но тщетно! Антон, спасибо за все", — написал Губерниев в своем инстаграме.
Шипулин официально объявил о завершении профессиональной карьеры на пресс-конференции 25 декабря.
Шипулин является олимпийским чемпионом Игр 2014 года в Сочи в эстафете 4×7,5 км, бронзовым призером Олимпиады-2010 в данной дисциплине, чемпионом мира 2017 года в эстафете, шестикратным призером чемпионатов мира. По итогам сезона-2014/15 Шипулин стал обладателем малого Кубка мира в зачете масс-стартов.
Ранее Шипулин высказался о скандале вокруг золота Сочи-2014.
Газета.Ru: последние новости
Глава СБР поблагодарил спортсменов и тренеров сборной России Тренер сборной России объяснил 80-е место Бабикова в спринте Уральский чиновник готов предложить Шипулину работу
Комментарии1
Биатлон , Антон Шипулин , Дмитрий Губерниев , Советский спорт
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Геркус покинет «Локомотив»
Боец UFC опубликовал видео тренировки с Дзюбой
16-летнюю вице-чемпионку РФ убил ее бывший9
Три сноубордиста погибли в Узбекистане
Врун и лентяй: Тихонов обрушился на Шипулина78
Видео
01:23
Кокорин может стать инвалидом из-за СИЗО
Футбол Статьи
00:20
У Кержакова забрали сына
Футбол Общество
01:32
Медведеву не пустили в Европу
Фигурное катание
01:05
Врун и лентяй: Тихонов обрушился на Шипулина
Биатлон
02:40
«Губерниев вредит российскому и мировому биатлону»
Биатлон Статьи
02:21
Убийство Дениса Тена назвали заказным
Фигурное катание
00:33
Норвежский биатлонист финишировал в прыжке
Биатлон
04:51
Медведева резко ответила подписчикам
Фигурное катание
06:30
Мамаев и Кокорин снова выйдут на поле
Футбол
01:03
Дерби «Бутырки»: Кокорин и Мамаев возвращаются в футбол
Футбол Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение