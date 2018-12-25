Врун и лентяй: Тихонов обрушился на Шипулина

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Тихонов назвал Шипулина вруном и лентяем 

Рамблер 1 час назад
Объявивший о завершении карьеры биатлонист Антон Шипулин — «обленившийся», «избалованный» и врет о своем мононуклеозе. Об этом заявил экс-президент Союза биатлонистов России Александр Тихонов.
О скором завершении спортивной карьеры Шипулин заявил сегодня, мотивировав его «опустившимися руками» из-за политической обстановки и грязи в спорте, падением своего интереса к биатлону и ослабившимся здоровьем.
«Я не сомневался, что он закончит карьеру», — похвастался Тихонов.
Шипулин завершил карьеру
По словам чемпиона четырех Олимпиад, Шипулин «обленился» из-за своего тренерского коллектива, хотя должен был стать капитаном сборной России и, возможно, сильнейшим биатлонистом в мире, так как «потенциально» ничем не уступал, а кое в чем даже превосходил француза Мартена Фуркада.
«Избаловали парня», — посетовал Тихонов.
Также бывший глава СБР назвал «враньем» и «отмазкой» мононуклеоз, который Шипулин перенес перед началом прошлого сезона.
Кроме того, Тихонов спрогнозировал, что Шипулин не станет тренером, а найдет «теплое место», займет его, «и на этом все закончится».
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Биатлон , Видео , Александр Тихонов , Антон Шипулин
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