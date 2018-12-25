Врун и лентяй: Тихонов обрушился на Шипулина

Тихонов назвал Шипулина вруном и лентяем

Объявивший о завершении карьеры биатлонист Антон Шипулин — «обленившийся», «избалованный» и врет о своем мононуклеозе. Об этом заявил экс-президент Союза биатлонистов России Александр Тихонов

О скором завершении спортивной карьеры Шипулин заявил сегодня, мотивировав его «опустившимися руками» из-за политической обстановки и грязи в спорте, падением своего интереса к биатлону и ослабившимся здоровьем.

«Я не сомневался, что он закончит карьеру», — похвастался Тихонов.

По словам чемпиона четырех Олимпиад, Шипулин «обленился» из-за своего тренерского коллектива, хотя должен был стать капитаном сборной России и, возможно, сильнейшим биатлонистом в мире, так как «потенциально» ничем не уступал, а кое в чем даже превосходил француза Мартена Фуркада.

«Избаловали парня», — посетовал Тихонов.

Также бывший глава СБР назвал «враньем» и «отмазкой» мононуклеоз, который Шипулин перенес перед началом прошлого сезона.

Кроме того, Тихонов спрогнозировал, что Шипулин не станет тренером, а найдет «теплое место», займет его, «и на этом все закончится».