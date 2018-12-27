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Фак по-русски поблагодарил Шипулина 

РИА Новости 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Словенский биатлонист Яков Фак на русском языке поздравил своего российского коллегу Антона Шипулина с завершением спортивной карьеры.
О завершении карьеры Шипулин объявил во вторник на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня". Последним стартом биатлониста станет "Рождественская гонка", которая пройдет 29 декабря в Гельзенкирхене.
"Антон, огромное спасибо тебе за красивые гонки и отличные сражения на трассе. Поздравляю с успешной карьерой и желаю всего самого наилучшего в жизни", — написал Фак на своей странице в Instagram.
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