Фак по-русски поблагодарил Шипулина 

Словенский биатлонист Яков Фак на русском языке поздравил своего российского коллегу Антона Шипулина с завершением спортивной карьеры.
О завершении карьеры Шипулин объявил во вторник на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня". Последним стартом биатлониста станет "Рождественская гонка", которая пройдет 29 декабря в Гельзенкирхене.
"Антон, огромное спасибо тебе за красивые гонки и отличные сражения на трассе. Поздравляю с успешной карьерой и желаю всего самого наилучшего в жизни", — написал Фак на своей странице в Instagram.