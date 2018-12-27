Фак по-русски поблагодарил Шипулина

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jakov Fak (@jakovfakofficial) 26 Дек 2018 в 9:31 PST Словенский биатлонист Яков Фак на русском языке поздравил своего российского коллегу Антона Шипулина с завершением спортивной карьеры.

О завершении карьеры Шипулин объявил во вторник на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня". Последним стартом биатлониста станет "Рождественская гонка", которая пройдет 29 декабря в Гельзенкирхене.