Каплина выиграла первый спринт на «Ижевской винтовке»

Елизавета Каплина победила в первой спринтерской гонке на этапе Кубка России по биатлону — "Ижевская винтовка".

В пятницу Каплина преодолела дистанцию 7,5 километра, чисто отработав на двух огневых рубежах, за 24 минуты 29,4 секунды. Второе место заняла Маргарита Васильева (один промах; отставание — 2,2 секунды). Тройку призеров замкнула Светлана Миронова (два промаха; +22,6).

В субботу у женщин в Ижевске пройдет вторая спринтерская гонка.

"Ижевская винтовка" является отборочным стартом для россиян на январские этапы Кубка мира и Кубка IBU.