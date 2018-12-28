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Каплина выиграла первый спринт на «Ижевской винтовке» 

РИА Новости + ещё 11 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Елизавета Каплина победила в первой спринтерской гонке на этапе Кубка России по биатлону — "Ижевская винтовка".
В пятницу Каплина преодолела дистанцию 7,5 километра, чисто отработав на двух огневых рубежах, за 24 минуты 29,4 секунды. Второе место заняла Маргарита Васильева (один промах; отставание — 2,2 секунды). Тройку призеров замкнула Светлана Миронова (два промаха; +22,6).
В субботу у женщин в Ижевске пройдет вторая спринтерская гонка.
"Ижевская винтовка" является отборочным стартом для россиян на январские этапы Кубка мира и Кубка IBU.
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Биатлон , Лыжный спорт , Светлана Миронова , Елизавета Каплина , Маргарита Васильева
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