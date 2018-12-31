Кузьмина посвятила Шипулину стих 

Словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина посвятила стих своему брату Антону Шипулину. Россиянин ранее объявил о завершении карьеры.
Опорой был ты много лет.
Пора и мне держать ответ:
Жалеть не нужно спорта час!
Порадовал ты много нас.
Так смело двери открывай,
Уверенно ты в жизнь шагай.
Характер закаленный твой поможет и в "мороз" и в "зной".
С любовью и благодарностью, Настя, — написала спортсменка в своем Инстаграме.
"Рождественская гонка" в Германии стала для Шипулина последним соревнованием в карьере. Вместе с Екатериной Юрловой-Перхт он занял седьмое место.