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Кузьмина посвятила Шипулину стих 

Спорт-Экспресс + ещё 7 10 часов назад
Фото: @nastja.kuzminova
Словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина посвятила стих своему брату Антону Шипулину. Россиянин ранее объявил о завершении карьеры.
Опорой был ты много лет.
Пора и мне держать ответ:
Жалеть не нужно спорта час!
Порадовал ты много нас.
Так смело двери открывай,
Уверенно ты в жизнь шагай.
Характер закаленный твой поможет и в "мороз" и в "зной".
С любовью и благодарностью, Настя, — написала спортсменка в своем Инстаграме.
"Рождественская гонка" в Германии стала для Шипулина последним соревнованием в карьере. Вместе с Екатериной Юрловой-Перхт он занял седьмое место.
Спорт-Экспресс: последние новости
Михаил Дегтярев: "Шипулин выбрал правильное время для завершения карьеры" Владимир Драчев: "Еще неделю назад знал, что Шипулин завершит карьеру" "Что имею, в том и бегаю". Российский биатлонист объяснил, почему выступает в комбинезоне сборной Украины
Биатлон , Анастасия Кузьмина , Антон Шипулин
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