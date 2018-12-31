Кузьмина посвятила Шипулину стих

Опорой был ты много лет.

Пора и мне держать ответ:

Жалеть не нужно спорта час!

Порадовал ты много нас.

Так смело двери открывай,

Уверенно ты в жизнь шагай.

Характер закаленный твой поможет и в "мороз" и в "зной".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Anastasia Kuzmina (@nastja.kuzminova) 30 Дек 2018 в 2:35 PST С любовью и благодарностью, Настя, — написала спортсменка в своем Инстаграме.

"Рождественская гонка" в Германии стала для Шипулина последним соревнованием в карьере. Вместе с Екатериной Юрловой-Перхт он занял седьмое место.