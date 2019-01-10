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Чемпион ОИ раскритиковал решение Шипулина уйти из спорта 

Рамблер + ещё 17 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов присоединился к критике в адрес Антона Шипулина, объявившего о завершении спортивной карьеры.
«Предателем Антона я бы называть не стал, но духа лидера, капитана команды в нем не было. Каждый решает свою судьбу сам. Но я хочу сказать, что Шипулин далеко не полностью реализовался в биатлоне. (…) Ну какой он гений? Ни одной личной медали на крупнейших соревнованиях. Это несерьезно и не пошло Антону на пользу», — заявил Тихонов в интервью «Спорт-Экспрессу».
Ранее двукратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова заявила, что Шипулин «предал» спортсменов, которые не попали на Олимпиаду в Пхенчхане из-за обвинений в нарушении антидопинговых правил, не попытавшись доказать свою правоту в суде.
Александр Тихонов поддержал критику Резцовой в адрес Шипулина. По его словам, Резцова высказалась резко, но правильно по сути.
«Уходить ему нужно было сразу после Олимпиады. Тогда это было бы резко, честно и открыто. А в итоге ушел тогда, когда совсем растерял форму», — добавил спортсмен.
Антон Шипулин объявил о завершении карьеры 25 декабря.
Комментарии61
Биатлон , Александр Тихонов , Антон Шипулин
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