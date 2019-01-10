Чемпион ОИ раскритиковал решение Шипулина уйти из спорта

«Предателем Антона я бы называть не стал, но духа лидера, капитана команды в нем не было. Каждый решает свою судьбу сам. Но я хочу сказать, что Шипулин далеко не полностью реализовался в биатлоне. (…) Ну какой он гений? Ни одной личной медали на крупнейших соревнованиях. Это несерьезно и не пошло Антону на пользу», — заявил Тихонов в интервью «Спорт-Экспрессу».

Ранее двукратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова заявила, что Шипулин «предал» спортсменов, которые не попали на Олимпиаду в Пхенчхане из-за обвинений в нарушении антидопинговых правил, не попытавшись доказать свою правоту в суде.

Александр Тихонов поддержал критику Резцовой в адрес Шипулина. По его словам, Резцова высказалась резко, но правильно по сути.

«Уходить ему нужно было сразу после Олимпиады. Тогда это было бы резко, честно и открыто. А в итоге ушел тогда, когда совсем растерял форму», — добавил спортсмен.

Антон Шипулин объявил о завершении карьеры 25 декабря.