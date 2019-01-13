Российский биатлонист схватил флаг и победно финишировал в эстафете

Собирай семью и покажи им финиш Логинова с флагом, который оформил победный дубль России в эстафетах. На эти кадры можно смотреть вечно 😍🥇🇷🇺 pic.twitter.com/YeOi9Asq4o— Eurosport.ru (@Eurosport_RU) 13 января 2019 г. Российский биатлонист Александр Логинов финишировал с национальным флагом в эстафете на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе. Видеозапись опубликована в Twitter-аккаунте телеканала Eurosport.

На последних метрах дистанции Логинову, обгонявшему ближайшего преследователя более чем на минуту, дали триколор, с которым он и финишировал. Победа в эстафете стала для национальной сборной второй за день: ранее 13 января первое место в этом виде программы заняли российские девушки.