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Российский биатлонист схватил флаг и победно финишировал в эстафете 

Lenta.ru + ещё 52 11 часов назад
Фото: РИА Новости
Российский биатлонист Александр Логинов финишировал с национальным флагом в эстафете на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе. Видеозапись опубликована в Twitter-аккаунте телеканала Eurosport.
На последних метрах дистанции Логинову, обгонявшему ближайшего преследователя более чем на минуту, дали триколор, с которым он и финишировал. Победа в эстафете стала для национальной сборной второй за день: ранее 13 января первое место в этом виде программы заняли российские девушки.
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Биатлон , Александр Логинов
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