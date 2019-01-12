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Губерниев прокомментировал реакцию биатлонистов на победу Логинова 

Газета.Ru + ещё 107 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Российский комментатор Дмитрий Губерниев высказался по поводу реакции шведского биатлониста Себастиана Самуэльссона и француза Мартена Фуркада на победу Александра Логинова в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Оберхофе.
"Фуркад и Самуэльссон смотрят на Сашу снизу вверх и плачут от того, что он их так обыграл. Мне близка взвешенная позиция Йоханесса Бё по Логинову. Он верно подметил: что толку говорить, если Саша выиграл, теперь надо его побеждать", — приводит слова Губерниева "Russia Today".
Комментатор также отметил, что российский биатлонист не должен обращать внимания на высказывания со стороны.
"Нет никакого дела до слов других биатлонистов", — добавил он.
Ранее сообщалось, что Губерниев прокомментировал победу россиянина Александра Логинова в спринтерской гонке.
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Биатлон , Александр Логинов , Дмитрий Губерниев , Russia Today
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