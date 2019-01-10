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Шипулина назвали предателем сборной 

Рамблер + ещё 1 2 часа назад
Фото: BEAUTIFUL SPORTS/Axel Kohring/Global Look Press
Трёхкратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова обвинила обвинила экс-лидера российской сборной Антона Шипулина в предательстве национальной команды, передаёт «Спорт. День за днём». Резцова уверяет, что спортсмен совершил ошибку, когда отказался отстаивать право на участие в Зимней Олимпиаде-2018 в Пхеньчхане.
«Он предал спортсменов, которые не попали на Олимпиаду. Шипулин не стал биться за них, за себя, за правду», — заявила Резцова.
По словам олимпийской чемпионки, биатлонист должен был нанять юриста и доказывать свою правоту, однако он полностью отказался от борьбы.
Олимпийская чемпионка предположила, что после завершения спортивной карьеры, о которой в декабре официально объявил Шипулин, спортсмен, скорее всего, уйдёт в политику.
«Мне бы хотелось, чтобы Шипулин тренировал, как и все олимпийские чемпионы, завершившие спортивные карьеры», — подчеркнула Резцова.
Биатлон , Антон Шипулин
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