Праздники закончились? Как и куда Россия провалилась в первой гонке года

Женская сборная России по биатлону, похоже, плохо встретила Новый год. Теперь бы провести его как-то по-другому.

Дебютант на «лавочке»

Ларису Куклину вызвали в женскую сборную России по биатлону, но на четвёртом этапе Кубка мира в Оберхофе оставили вне первой гонки — спринта. А так бы состоялся ещё один дебют, а Павлова с Васнецовой и Васильевой уже считались бы чуть ли не старожилами. Однако Куклина осталась на «лавочке», а «старожилы» отправились защищать честь Отечества. вызвали в женскую сборную России по биатлону, но на четвёртом этапе Кубка мира в Оберхофе оставили вне первой гонки — спринта. А так бы состоялся ещё один дебют, аи Васильевой уже считались бы чуть ли не старожилами. Однако Куклина осталась на «лавочке», а «старожилы» отправились защищать честь Отечества.

Светлана Миронова . Шанс не просто быстро бежать, но ещё и попасть хотя бы в девять мишеней. Уже это было бы для нее серьёзным достижением. Да что там, прямо скажем, отличным результатом. И, быть может, даже заявкой на место в эстафете, которая должна была состояться в рамках этого же, четвёртого этапа Кубка мира. Зато свой очередной шанс получила. Шанс не просто быстро бежать, но ещё и попасть хотя бы в девять мишеней. Уже это было бы для нее серьёзным достижением. Да что там, прямо скажем, отличным результатом. И, быть может, даже заявкой на место в эстафете, которая должна была состояться в рамках этого же, четвёртого этапа Кубка мира.

Медленно, очень медленно

Васнецова начинала второй, но разгон показала не выдающийся. В стартовой десятке на отсечке 0,8 км она показывала всего лишь восьмой результат, даже японка Маэда была быстрее. На «лёжке» россиянка была точна, но медленна, так что даже чистая стрельба не оставляла ей особых шансов на чудеса. Это подтвердила белоруска Кривко, которая с «нолём» выиграла у Валерии 25 секунд.

А потом Васнецова промазала два раза на «стойке». С такой стрельбой и ходом можно было и в кубковые очки не попасть. Павлова бежала лучше, стреляла лучше, но всё равно один раз промахнулась, хотя ко второму огневому рубежу подходила с третьим временем.

Похоже, без чудес

Старых давила снег Оберхофа сильнее Павловой, поэтому после первой стрельбы уступала ей 7 секунд. При этом обе россиянки уже были далеко от топ-10, а малоутешительный ход Старых как бы намекал, что и с чистой стрельбой на «стойке» ей не светит опередить даже Павлову. Но Ирина промахом убила и эту интригу.

Лидером на этот момент являлась итальянка Виттоцци. Соперниц на финише у нее не наблюдалось: Кузьмина промахнулась два раза и завершила гонку вне первой тройки. Павлова занимала десятое место с минутным отставанием от Виттоцци, но уже было ясно, что место в топ-10 ей удержать не удастся.

Десятка за счастье

Ещё одна наша надежда — Маргарита Васильева — перестала быть таковой после промаха на «лёжке». А вот Юрлова после первой стрельбы стала лучшей из россиянок. Она выигрывала 4 секунды у Павловой и занимала 13 место. Ни о каких медалях, конечно, мечтать не приходилось, но вот побороться за десятку — почему нет? В первой гонке сезона, похоже, и этот результат был бы нам за счастье.

Почему нет? Потому нет. Ко второму рубежу Катя уже проигрывала и Павловой 10 секунд, промахнулась последним выстрелом и покинула стрельбище в середине третьего десятка. Оставалось дождаться появления Мироновой на «стойке»…

Почти как лидер

… чтобы зафиксировать ещё один, второй промах. И окончательно распрощаться с самыми слабенькими надеждами на место в десятке. При этом Миронова на финише умудрилась оказаться лучшей среди наших, с двумя промахами опередив и Павлову, и Юрлову. И проиграв победительнице спринта Виттоцци менее минуты. Ходом Светлана вообще стала седьмой, уступив всем лидерам считанные секунды.

Других россиянок в топ-20 не оказалось. Прошлогодние праздники, похоже, закончились, а это провал как он есть, и даже билеты в него не продаются. Неожиданно и немного печально.

Так что серьёзно говорить о медальных шансах в гонке преследования смысла нет. Будем заниматься излюбленной русской забавой — отыгрышем большого числа позиций. В этом российским биатлонистам, похоже, равных нет.