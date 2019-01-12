Биатлонистки из России заняли весь пьедестал в Польше

Российская биатлонистка Наталья Гербулова победила в спринте на четвёртом этапе Кубка IBU в польском Дужники-Здрой с двумя штрафными кругами (22.10,7). Второе и третье время показали другие россиянки — Виктория Сливко (+5,6) и Анастасия Морозова (+22,7). Они зашли на один и два штрафных круга соответственно. Шестой в гонке стала Елизавета Каплина , восьмой — Тамара Воронина , девятой — Ирина Казакевич (все — Россия). Этап Кубка IBU продлится до 13 января. Как писал News.ru, Логинов захотел личной встречи с Фуркадом.