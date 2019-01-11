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Фуркад отказался уважать Логинова за «позорную» победу 

News.ru + ещё 3 45 минут назад
Фото: EIBNER/EXPA/Stefanie Oberhauser/Global Look Press
Французский биатлонист Мартен Фуркад высказался по поводу победы россиянина Александра Логинова в спринте на четвёртом этапе Кубка мира в Оберхофе.
По словам француза, победа Логинова — это позор, так как ранее он отбывал допинговую дисквалификацию и не извинился за неё перед другими биатлонистами.
«Для меня это позор. Он выиграл, но моего уважения не получит. Логинов должен извиниться и объясниться перед нами, а он просто делает вид, что ничего не произошло», — сказал Фуркад в интервью норвежским СМИ.
Логинов отбывал двухлетнюю дисквалификацию после обнаружения в его пробах запрещённого препарата — рекомбинантного эритропоэтина. Биатлонист вернулся в спорт в ноябре 2016 года.
Для россиянина победа в спринте на этапе Кубка мира стала первой личной в карьере. Сам Фуркад показал в гонке 7-е время.
Как писал News.ru, Логинов захотел личной встречи с Фуркадом.
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