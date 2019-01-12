«Пусть проигравший плачет»: как на победу Логинова отреагировали его соперники

После победы Александра Логинова на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе на российского спортсмена обрушились с критикой ряд его соперников. В частности, Мартен Фуркад и Себстиан Самуэльссон напомнили о допинговом скандале, в котором был замешан Логинов, и заявили, что атлету стоило бы принести извинения. Между тем Йоханнес Бё , занявший второе место, осторожно прокомментировал эту ситуацию, отметив, что постарается победить россиянина на трассе. В свою очередь, комментатор и журналист Дмитрий Губерниев выразил мнение, что соперники Логинова попросту не могут достойно принять поражение.

«Не уважаю поступок Логинова»

Победа Логинова в спринтерской гонке на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе не оставила равнодушным никого. Если россияне радовались первому в карьере подобному успеху Александра, то его иностранные соперники с трудом сдерживали эмоции, вспоминая допинговое прошлое биатлониста, который отбыл двухлетнюю дисквалификацию за употребление эритропоэтина (ЭПО).

Первым на эту тему высказался оставшийся без медалей Мартен Фуркад. Француз проиграл Логинову почти 50 секунд, а после назвал победу россиянина «позором» и заявил, что не уважает Александра. Тот в ответ пообещал пообщаться с Фуркадом с глазу на глаз.

При этом конфликт россиянина и француза имеет давнюю историю. Во время чемпионата мира — 2017 в Контиолахти Мартен по ходу смешанной эстафеты подставил Александру подножку, когда тот отправлялся на свой этап, а на церемонии награждения отказался пожимать Логинову руку. В результате ситуация была улажена при помощи Антона Шипулина , однако отношение семикратного обладателя Кубка мира к сопернику, видимо, не изменилось.

Неоднократно жёсткие высказывания в адрес россиянина допускал и Себастиан Самуэльссон. После того, как швед вырвал бронзу в соперничестве с Бенедиктом Доллем и Арндом Пайффером , болельщики с большим интересом ждали церемонии награждения и пытались предсказать, пожмут ли соперники руки. В результате рукопожатие состоялось, но чуть позже Самуэльссон поддержал Фуркада.

«Я не уважаю поступок Логинова, но не знаю его как человека. Сам Логинов мог бы извиниться перед всей биатлонной семьёй. Если принял ЭПО, тебе здесь нечего делать. Но если ты покажешь, что сожалеешь о том, что натворил, тебе будет немного легче доверять в будущем», — приводит слова Самуэльссона NRK.

А вот занявший второе место Йоханнес Бё, который ранее также требовал извинений от Логинова за допинговое прошлое, на этот раз высказался на острую тему предельно осторожно.

«Это сложно комментировать. Я уже потратил слишком много сил на Логинова, оставлю всё, как есть. Лучше попробую победить его на трассе. Биатлон очень популярен в России, там много наших фанатов. Если мы не будем относиться к ним хорошо, то они ответят нам тем же. Неприятно, но из-за этого мы не можем высказывать свою позицию. Надеюсь, что данными вопросами займутся другие люди, а я смогу заниматься своим делом», — приводит слова Бё TV2.

Другой норвежец Хенрик А'Абе-Лунд также призвал Логинова объясниться перед коллегами.

«Он отбыл своё наказание, но извинения не помешали бы. Мошенники играют нечисто, так что принести извинения было бы честным поступком с его стороны», — подчеркнул биатлонист.

«Нет никакого дела до слов Фуркада и Самуэльссона»

Впрочем, некоторые, напротив, поддержали Логинова. Например, так поступил соотечественник Бё и Л'Абе-Лунда Уле-Эйнар Бьорндален. Восьмикратный олимпийский чемпион призвал с уважением относиться к россиянину, который уже поплатился за содеянное.

«Он отбыл своё наказание за употребление допинга, нужно с уважением относиться к тому, что после этого Александр всё же вернулся. Но кое-кто негативно отреагировал на его победу. Можно сказать, что в биатлонной среде многим этот результат не понравился», — приводит слова Бьорндалена TV2.

Наконец, брат Йоханнеса Бё Тарьей высказал мнение, что Александр в настоящее время побеждает честно и больше не употребляет допинг.

«Мы стараемся следовать правилам. Мы отмечаем, когда спортсменов ловят на допинге. Логинов вернулся после двух лет дисквалификации. Мы ожидаем, что он чист и конкурирует с нами на равных условиях», — заявил норвежец.

Наконец, известный отечественный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев призвал попросту не обращать внимание на заявления агрессивно настроенных биатлонистов.

«В России есть такая поговорка: пусть проигравший плачет. Нет никакого дела до слов Самуэльссона и Фуркада. Они смотрят на Сашу снизу вверх и плачут от того, что он их так обыграл. Мне близка взвешенная позиция Йоханесса Бё по Логинову. Он верно подметил: что толку говорить, если Саша выиграл, теперь надо его обыграть», — заявил Губерниев в интервью RT.

Также журналист подчеркнул, что победа в спринте не будет давить на Александра в гонке преследования.