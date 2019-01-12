«Это позор»: звезды биатлона шокированы победой Логинова

Первая в карьере победа российского биатлониста Александра Логинова в личных гонках Кубка мира вызвала бурную реакцию в мире биатлона. Большинство иностранных звезд этого вида спорта высказались негативно в адрес российского спортсмена из-за его допингового прошлого.

Спринтерская гонка в немецком Оберхофе, открывавшая программу четвертого этапа Кубка мира по биатлону, стала самой резонансной в текущем сезоне.

Все дело в первой в карьере личной победе российского биатлониста Александра Логинова, только в прошлом сезоне вернувшегося после дисквалификации за употребление эритропоэтина.

Иностранные лидеры мирового биатлона и раньше негативно высказывались в адрес российского спортсмена по ходу нынешнего сезона, в котором он идет на втором месте в общем зачете Кубка мира и имел уже четыре подиума за первые три этапа, а после победы Александра его звездные соперники и вовсе не выдержали, устроив настоящую истерику в прессе.

«Он должен извиниться перед нами, спортсменами. Он не заслуживает моего уважения, раз сейчас просто делает вид, что ничего не произошло. Я не рад, что Логинов побеждает. Я уважаю то, что ему позволено выступать. Но я не буду уважать его самого из-за допинга. Он так и не принес извинений и не заговорил об этом. Я уважаю то, что он соревнуется, но моего уважения он не получит, — заявил в эфире норвежского TV2 победитель последних семи Кубков мира француз Мартен Фуркад.

— Мы были добры к нему, и не только я, но и СМИ, болельщики и зрители вдоль трассы. Мы должны быть справедливыми. Сегодня он сильнее, чем был раньше, и, возможно, без допинга. Для меня это позор. Он выиграл, но моего уважения не получит».

Не остались в стороне, конечно же, неоднократно высказывавшиеся в адрес россиянина возглавляющий зачет Кубка мира в этом сезоне норвежец Йоханнес Бё и ярый антогонист России швед Себастьян Самуэльссон.

Эти спортсмены заняли в спринте второе и третье места, стояли на пьедестале почета вместе с Александром и пожали ему руки, когда тот поднимался на первую ступень.

«Я считаю, что очень сложно это комментировать, и я уже потратил много энергии на этого человека. Так что просто оставлю все как есть. Мы лучше попробуем победить его. Биатлон очень популярен в России, и у нас там много фанатов. Но если мы не по-доброму обращаемся с ними, то они отвечают нам тем же, — цитирует Бё-младшего тот же TV2.

— Это неприятно и является причиной того, что мы не осмеливаемся высказывать свое мнение. Поэтому я надеюсь, что другие возьмут на себя эту ответственность, а я смогу заниматься своими делами».

«Я не могу с уважением относиться к тому, что сделал Логинов в прошлом, но я не знаю его как человека. Самое меньшее, что он может сделать, это принести извинения всей биатлонной семье.

Здесь нет места тем, кого ловят на ЭПО. Но если человек показывает, что сожалеет о том, что сделал, будет легче доверять ему в будущем», — Самуэльссон был категоричен в разговоре с корреспондентом норвежского NRK.

А вот более опытные норвежцы были куда сдержаннее в своих публичных выступлениях.

«Он отбыл свое наказание, но извинения не помешали бы. Мошенники нечисто играют, так что принести извинения было бы честным поступком с его стороны», — заметил Хенрик Л'Абе-Лунд.

«Мы стараемся исходить из правил. Мы отмечаем, когда кого-то ловят на допинге, но после двух лет дисквалификации он вернулся, и мы ожидаем, что он чист и соревнуется с нами на равных условиях», — приводит TV2 слова старшего Бё, Тарьея.

«Пожалуй, кое-кто отреагировал на его победу, но он отбыл свое наказание, и нужно с уважением относиться к тому, что он вернулся. Многим это не понравилось», — пофилософствовал закончивший карьеру великий Уле-Эйнар Бьорндален.

Фуркад, плохо начавший нынешний сезон, а в спринте в Оберхофе ставший только седьмым и уступивший стартовавшему прямо за ним Логинову и ходом, и на рубежах, на этом не успокоился и обстоятельно поговорил о своем отношении к российскому спортсмену в эфире NRK.

«Нет. Не потому, что он русский, а только из-за того, что он принимал допинг и теперь молчит об этом. Он не извинился и ведет себя так, будто ничего не было. Так не пойдет, — ответил француз на вопрос, почему он плохо относится к Логинову.

— Извиниться — значит объяснить, почему он использовал допинг. До сих пор он ничего не рассказал: как это случилось, кто заставил его это сделать или он делал это самостоятельно. Это очень просто — вернуться, соревноваться, побеждать и заслужить наше уважение.

Нужно сделать выбор. Ему позволено выступать, и я отношусь к этому с большим уважением. Но я не могу соревноваться с тем, кто принимал допинг.

Все очень добры к нему, вы очень добры к нему, потому что задаете вопросы, как прошла гонка. Будто бы ничего не случилось. Зрители слишком добры к нему, спортсмены тоже слишком добры к нему. Я не говорю, что он заслужил пожизненное наказание, но он не получит мое уважение, потому что нельзя так просто забыть прошлое».

Также действующий обладатель Кубка мира отрицательно ответил на вопрос, может ли он доверять российскому спортсмену теперь, когда он соревнуется после отбытой дисквалификации.

«Доверять ему невозможно. Когда он первый раз попал на подиум, мы стояли там вместе. Это было в спринте в Осло, в 2013-м. Я подошел к нему и радовался за него, потому что он был, как и Йоханнес, юниором и сумел подняться на подиум среди взрослых. Я очень его уважал, — ударился в воспоминания Мартен.

— Но когда я услышал о допинге позже, в 2014-м, он потерял всю мою веру в него. Думаю, он потерял веру всей биатлонной семьи. И сейчас, если он хочет получить ее обратно, то должен говорить и быть честным, а иначе она никогда не вернется».