Шипулин пояснил, почему конфликтовал с Фуркадом

Олимпийский чемпион 2014 года по биатлону Антон Шипулин ответил не удивляют ли его нападки француза Мартена Фуркада и шведа Себастьяна Самуэльссона на Александра Логинова

«Я всегда боролся с этим и неоднократно конфликтовал с Фуркадом из-за его позиции в отношении Александра. Мне кажется, это менталитет. Просто попытки зацепить и эмоционально сломить соперника — такая вот спортивная тактика. В такой ситуации нужно защищаться, но при этом не тратить лишних нервов на скандалы и эмоции», — заявил Шипулин в интервью RT.

Ранее Шипулин выразил мнение, что в конце сезона Фуркад может задуматься о завершении карьеры.