Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Шипулин пояснил, почему конфликтовал с Фуркадом 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Олимпийский чемпион 2014 года по биатлону Антон Шипулин ответил не удивляют ли его нападки француза Мартена Фуркада и шведа Себастьяна Самуэльссона на Александра Логинова.
«Я всегда боролся с этим и неоднократно конфликтовал с Фуркадом из-за его позиции в отношении Александра. Мне кажется, это менталитет. Просто попытки зацепить и эмоционально сломить соперника — такая вот спортивная тактика. В такой ситуации нужно защищаться, но при этом не тратить лишних нервов на скандалы и эмоции», — заявил Шипулин в интервью RT.
Ранее Шипулин выразил мнение, что в конце сезона Фуркад может задуматься о завершении карьеры.
RT на русском: последние новости
Россиянки заняли весь пьедестал в спринте на этапе Кубка IBU в Польше Шипулин ответил Резцовой на обвинения в предательстве Йоханнес Бё заявил, что постарается победить Логинова на трассе
Биатлон , Александр Логинов , Антон Шипулин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский футболист играл за 12 тысяч рублей2
Шипулин ответил Резцовой на обвинения в предательстве
Биатлонистки из России заняли весь пьедестал в Польше
Сборная России проиграла Канаде на МЧМ по хоккею1
Коутиньо может переехать в Англию
Видео
00:28
Макгрегор раскрыл сказанное Хабибу во время боя
MMA
01:13
Экипаж Каргинова дисквалифицирован с ралли-рейда «Дакар»
Автоспорт
00:52
«Не скули!»: как Конор провоцировал Хабиба во время боя
MMA Статьи
00:38
«Зал и храм»: как Мамаев и Кокорин отметили Новый год
Футбол Статьи
00:38
«Дети не плачут по Мамаеву»: жена накинулась на любовницу
Футбол Статьи
00:35
Бьорндален призвал вести себя жестче с Россией
Биатлон
00:45
Овечкин отправил «гиганта» из НХЛ на лавку
Хоккей
00:38
Анонсирован ближайший матч Мамаева
Футбол
00:57
Служебный роман? С кем отдыхает Тутберидзе
Фигурное катание Статьи
01:10
«Она сказала „нет“: убийца юной пловчихи объяснился
Летние виды спорта Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение