Перекус стал причиной нелепого падения в женской биатлонной гонке

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер спровоцировала падение по ходу гонки преследования в рамках четвертого этапа Кубка мира в немецком Оберхофе.

На одном из кругов Вирер решила подкрепиться и, получив от тренера питание, не увидела француженку Анаис Бесконд, которая шла следом за ней. Итальянка, выпив питательный напиток, вскинула руку, чтобы продолжить гонку, и ее палка попала между лыж француженки.

К финишу Бесконд пришла четвертой, тогда как Вирер расположилась в итоговом протоколе строчкой ниже.