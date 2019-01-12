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Россиянке посоветовали не ездить на КМ по биатлону 

News.ru + ещё 4 6 часов назад
Фото: Kalle Parkkinen/Newspix24/Global Look Press
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал выступление россиянки Светланы Мироновой в гонке преследования на этапе Кубка мира по биатлону.
«У Мироновой вообще девять кругов — с таким результатом на Кубок мира не надо ездить, я считаю», — цитирует его ТАСС.
Васильев добавил, что не понимает, как такую биатлонистку не смогли научить стрелять «сносно».
Миронова в гонке заняла 48-е место, проиграв лидеру более четырёх минут.
Как писал News.ru, российские биатлонисты забрали все медали в спринте.
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Биатлон , Светлана Миронова , Дмитрий Васильев , ИТАР-ТАСС
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