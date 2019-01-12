Россиянке посоветовали не ездить на КМ по биатлону 

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал выступление россиянки Светланы Мироновой в гонке преследования на этапе Кубка мира по биатлону.
«У Мироновой вообще девять кругов — с таким результатом на Кубок мира не надо ездить, я считаю», — цитирует его ТАСС.
Васильев добавил, что не понимает, как такую биатлонистку не смогли научить стрелять «сносно».
Миронова в гонке заняла 48-е место, проиграв лидеру более четырёх минут.
Как писал News.ru, российские биатлонисты забрали все медали в спринте.