Россиянке посоветовали не ездить на КМ по биатлону

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал выступление россиянки Светланы Мироновой в гонке преследования на этапе Кубка мира по биатлону.

«У Мироновой вообще девять кругов — с таким результатом на Кубок мира не надо ездить, я считаю», — цитирует его ТАСС.

Васильев добавил, что не понимает, как такую биатлонистку не смогли научить стрелять «сносно».

Миронова в гонке заняла 48-е место, проиграв лидеру более четырёх минут.

Как писал News.ru, российские биатлонисты забрали все медали в спринте.