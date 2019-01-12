Шипулин захотел в депутаты

Шипулин объявил об уходе из спорта 25 декабря. Биатлонист отметил, что на такое решение повлияла ситуация с обвинением его и других российских атлетов в использовании запрещенных препаратов. Кроме того, он пожаловался на состояние здоровья.

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова назвала Шипулина предателем, отказавшимся бороться за участие в Играх-2018. По ее мнению, спортсмен начнет политическую карьеру, несмотря на то, что у него нет способностей к этой деятельности.