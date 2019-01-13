Сборная России впервые за 13 лет выиграла обе эстафеты на одном этапе КМ по биатлон

Мужская и женская сборные команды России по биатлону впервые с 2006 года выиграли обе эстафетные гонки в рамках одного этапа Кубка мира по биатлону.

Ранее сообщалось, что российские биатлонистки завоевали золото в эстафете на этапе Кубка мира впервые за семь лет.