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Сборная России впервые за 13 лет выиграла обе эстафеты на одном этапе КМ по биатлон 

RT на русском 10 часов назад
Фото: Martin Schutt/dpa globallookpress.com
Мужская и женская сборные команды России по биатлону впервые с 2006 года выиграли обе эстафетные гонки в рамках одного этапа Кубка мира по биатлону.
Российские команды одержали победы в обеих эстафетах на четвёртом этапе Кубка мира сезона-2018/19 в немецком Оберхофе. В составе женской сборной выступили Евгениия Павлова, Маргарита Васильева, Лариса Куклина и Екатерина Юрловой-Перхт, за мужскую команду соревновались Максим Цветков, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко и Александр Логинов.
В предыдущий раз такое произошло в сезоне-2006/07 на этапе в австрийском Хохфильцене. Тогда в женской команде России выступали Анна Богалий, Ольга Анисимова, Ирина Мальгина и Наталья Сорокина, в мужской — Иван Черезов, Дмитрий Ярошенко, Максим Чудов и Сергей Рожков.
Ранее сообщалось, что российские биатлонистки завоевали золото в эстафете на этапе Кубка мира впервые за семь лет.
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Биатлон , Максим Цветков , Александр Логинов , Сергей Рожков , Ольга Анисимова , Дмитрий Малышко , Лариса Куклина , Анна Богалий , Евгений Гараничев , Дмитрий Ярошенко , Иван Черезов , Наталья Сорокина , Маргарита Васильева , Максим Чудов
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