За эту сборную хочется болеть. Главный итог нового сезона уже есть

Не так и важно, будет ли Россия уничтожать всех и дальше. Просто мы снова кайфуем от биатлона. И этот кайф быстро не отпустит.

Встаём с колен?

Вчерашний день был чудесным для российского спорта. В новостях чуть ли не каждый час появлялись сообщения о победах и подиумах наших спортсменов. Сани, лыжи, конькобежный спорт, шорт-трек. И, конечно же, биатлон. Положа руку на сердце, даже в самых светлых мечтах ждали ли вы две победы в эстафетах от нашей команды? Да ещё и с таким преимуществом! Вспомнилась даже та самая трамвайная остановка, которую не раз привозили всем Черезов, Чудов, Круглов и Ярошенко 10 с лишним лет назад.

Эйфория от таких грандиозных успехов понятна и абсолютно правильна. Большими победами надо уметь наслаждаться, но в то же время надо оставаться реалистами и понимать, что поставить на поток такие триумфы на данный момент будет очень сложно.

Слишком адекватно

И есть уверенность, что тренеры и спортсмены это понимают. Уж больно адекватные решения принимаются в СБР в этом сезоне. Настолько адекватные, что порой становится страшно. Ну не привыкли мы к тому, что решения по составу прозрачны, логичны и объясняются зрителям вдоль и поперёк. А ещё стали больше прислушиваться к спортсменам. Старых и Елисеев честно признались, что устали и не слишком готовы к эстафетам. Их не стали окончательно добивать, а спокойно заменили. Итог известен.

То же самое касается и отбора в сборную. Открытые соревнования подарили сборной Васильеву и Павлову, и этого уже не отнять. Другой отбор в Ижевске открыл нам Ларису Куклину , которая дебютировала на Кубке мира с победы. Добавьте к этому Светлану Миронову и её успешный спринт в Оберхофе и получите пример грамотного и нацеленного на результат менеджмента.

Теперь мы будем всех уничтожать?

Конечно нет. По крайней мере не сразу. Очень сложно удержаться от сравнений с победами мужской эстафетной четвёрки в середине 2000-х, от успехов женской сборной тогда же. Но мы ведь помним, чем закончились некоторые из тех триумфов. Так что лучше как сейчас — спокойное и поступательное движение наверх. Без резких движений. Доминирование 2000-х годов закончилось так же быстро, как и начиналось.

Нет, такого точно не надо. В Рупольдинге на этой неделе состоятся ещё две эстафеты. И если россияне не повторят успех или даже не попадут в тройку, это будет нормально. Абсолютно нормально. Здесь важны формулировки и восприятие на длинной дистанции и сиюминутный успех. К тому же перед чемпионатом мира тренеры могут проверить ещё кого-то в эстафетах. И будут правы. Надо изучить все варианты. Тем более что положительный опыт уже есть.

За них хочется болеть!

Но хватит анализов.

Главное, что подарили нам биатлонисты в этом сезоне, это то самое чувство, когда ждёшь гонку целый день и переживаешь за каждый выстрел спортсмена. Признайтесь, переживаете же. И вспомните ситуацию последних нескольких лет, когда доходило до того, что некоторым спортсменам желали промахов. Лишь бы не видеть их в составе команды.

А главной забавой было следить за тем, какие антирекорды мы побьём на этот раз.

И дело тут не в конкретных спортсменах или тренерах. Дело в общей ситуации, которая изменилась в положительную сторону. Когда Васильева плачет в прямом эфире, хочется её обнять. Когда Логинов отводит глаза и не может нормально порадоваться после очередных высказываний в свой адрес, за него хочется болеть вдвойне сильнее. Когда девушки остаются смотреть за мужской эстафетой под проливным дождём Оберхофа, это просто прекрасно.

За эту команду хочется болеть. Так не будем откладывать исполнение своих желаний.