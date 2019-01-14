Как болельщики отреагировали на победы российских биатлонистов 

Россияне остались в восторге от побед российских биатлонистов на очередном этапе Кубка мира.
В пятницу Александр Логинов выиграл спринт на четвертом этапе Кубка мира по биатлону, а вчера сборная России выиграла и мужскую (впервые с 2008 года без Антона Шипулина), и женскую (впервые за семь лет) эстафеты.
«Ура! Биатлон вернулся», — шутили многие пользователи.
Другие шутили о якобы мрачном выражении лица завершившего карьеру Антона Шипулина, когда тот увидел, как партнеры справляются без него. Много шуток было посвящено комментатору Дмитрию Губерниеву, а именно его бурной реакции на победы соотечественников.
Антон Шипулин когда увидел, что без него на 4 этапе минута преимущества, а не отставания #биатлон pic.twitter.com/tjGRsswZDx— Шипулька (@ksu_shipulka) 13 января 2019 г.
Одни шутили о давлении (130 на 87), которое тонометры фиксировали у них во время просмотра вчерашних гонок, и корвалоле, которым они его снижали.
Когда смотришь биатлон pic.twitter.com/IiE6q4uy4p— коалыч|🌊🦊 (@Im_not_crying) 13 января 2019 г.
Другие шутили об улыбке Александра Логинова, славящегося тем, сколь мало он улыбается. Однако чаще всего россияне не шутили, а признавались в гордости за спортсменов, показавших столь высокие результаты.
УЛЫБАЕТСЯ, САНЯ УЛЫБАЕТСЯ❤❤❤ #Биатлон pic.twitter.com/V2zx4NojtV— yessir (@ks_ks002) 13 января 2019 г.
«Наши звезды!» — писали они, сопровождая этими словами фото Евгении Павловой, Маргариты Васильевой, Ларисы Куклиной, Екатерины Юрловой, Максима Цветкова, Евгения Гараничева, Дмитрия Малышко и Александра Логинова.