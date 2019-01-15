«Я с ним даже не здороваюсь»: чешский биатлонист раскритиковал Логинова

Чешский биатлонист Ондржей Моравец негативно высказался в адрес россиянина Александра Логинова , который выиграл спринт в немецком Оберхофе в рамках этапа Кубка мира, а потом со сборной России взял золотую медаль в эстафете. "Такому человеку будет трудно завоевать уважение", — приводит портал Idnes слова Моравеца, который также отметил, что даже не здоровается с российским биатлонистом. Ранее ряд других биатлонистов подвергли критике Александра Логинова. В частности, Мартен Фуркад назвал позором победу Логинова на этапе Кубка мира, потребовав от него извинений.