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«Я с ним даже не здороваюсь»: чешский биатлонист раскритиковал Логинова 

РИА Новости + ещё 12 8 часов назад
Чешский биатлонист Ондржей Моравец негативно высказался в адрес россиянина Александра Логинова, который выиграл спринт в немецком Оберхофе в рамках этапа Кубка мира, а потом со сборной России взял золотую медаль в эстафете.
"Такому человеку будет трудно завоевать уважение", — приводит портал Idnes слова Моравеца, который также отметил, что даже не здоровается с российским биатлонистом.
Ранее ряд других биатлонистов подвергли критике Александра Логинова. В частности, Мартен Фуркад назвал позором победу Логинова на этапе Кубка мира, потребовав от него извинений.
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Биатлон , Видео , Александр Логинов
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