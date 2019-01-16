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Самуэльссон пожал Логинову руку и объяснился 

News.ru 1 час назад
Фото: Hendrik Schmidt/dpa/Global Look Press
Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон в очередной раз высказался в адрес российского спортсмена Александра Логинова.
Он объяснил эпизод во время церемонии награждения, когда пожал победившему в спринте россиянину руку.
«Я думаю, что с моей стороны, как спортсмена, было бы неправильно не жать ему руку. Но я никогда не буду обнимать его и говорить, что его победа — это здорово. Я пожал ему руку, потому что чувствовал, что так надо сделать», — цитирует шведа Expressen.
Самуэльссон добавил, что Логинов не должен приезжать на этапы Кубка мира, так как ранее принимал запрещённый эритропоэтин. Швед заключил, что ему сложно начать доверять россиянину.
Логинов занял первое место в спринтерской гонке на четвёртом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе. Эта личная победа стала для него первой в карьере. Самуэльссон в том забеге стал третьим.
Как писал News.ru, Логинов помечтал об Америке.
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