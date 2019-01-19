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Фуркад может пропустить три этапа Кубка мира 

РИА Новости + ещё 6 1 час назад
Фото: Р-Спорт
Французский биатлонист Мартен Фуркад рассказал, что пока не принял решения относительно своего участия в трех следующих этапах Кубка мира.
"На данный момент у меня нет ответа относительно моего участия в этапе Кубка мира в Антерсельве. То же касается и этапов в Америке, — приводит слова Фуркада L'Equipe. — Мало шансов, что я буду участвовать в трех этапах, оставшихся перед чемпионатом мира. Решим с тренерами, как поступить. Да, я третий в общем зачете, но мой выбор — это не бороться во что бы то ни стало, чтобы стать третьим. Главное — подойти к чемпионату мира на моем привычном конкурентоспособном уровне. "
Фуркад занимает третье место в общем зачете Кубка мира, имея в активе 385 очков. Чемпионат мира в нынешнем сезоне пройдет в шведском Эстерсунде с 7 по 17 марта.
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