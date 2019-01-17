Поварницын победил на этапе биатлонного Кубка мира

В немецком Арбер-Цвизеле индивидуальной гонкой среди мужчин стартовал очередной этап Кубка IBU по биатлону. Победу одержал российский биатлонист Александр Поварницын , преодолевший дистанцию в 15 километров за 38 минут 36 секунд.

На огневом рубеже Поварницын не допустил ни одного промаха. Следом за россиянином на пьедестале расположился немец Лукас Фратцшер, отставший на 1 минуту 11,7 секунды при одном промахе на стрельбище. Французский биатлонист Аристид Бегю с отставанеим в 1 минуту 49,2 секунды и двух промахах замкнул тройку лучших.

Напомним, что гонка прошла по сокращенной программе — за каждый промах на огневом рубеже спортсменам начислялось дополнительные 45 секунд вместо ранее принятой минуты.