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Поварницын победил на этапе биатлонного Кубка мира 

Вести.Ru + ещё 8 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В немецком Арбер-Цвизеле индивидуальной гонкой среди мужчин стартовал очередной этап Кубка IBU по биатлону. Победу одержал российский биатлонист Александр Поварницын, преодолевший дистанцию в 15 километров за 38 минут 36 секунд.
На огневом рубеже Поварницын не допустил ни одного промаха. Следом за россиянином на пьедестале расположился немец Лукас Фратцшер, отставший на 1 минуту 11,7 секунды при одном промахе на стрельбище. Французский биатлонист Аристид Бегю с отставанеим в 1 минуту 49,2 секунды и двух промахах замкнул тройку лучших.
Отметим, что в десятку лучших также вошел еще один российский биатлонист — Никита Поршнев, который завершил гонку на девятой строчке. Эдуард Латыпов финишировал на 14 месте, Антон Бабиков — на 23 позиции, Сергей Корастылев — на 24, а Алексей Слепов продемонстрировал 35 результат.
Напомним, что гонка прошла по сокращенной программе — за каждый промах на огневом рубеже спортсменам начислялось дополнительные 45 секунд вместо ранее принятой минуты.
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Биатлон , Эдуард Латыпов , Антон Бабиков , Александр Поварницын , Сергей Корастылев , Алексей Слепов
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