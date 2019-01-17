Норвежец Йоханнес Бё выиграл спринт на этапе Кубка мира в Рупольдинге

Норвежец Йоханнес Бё занял первое место в спринтерской гонке на пятом этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в немецком Рупольдинге.

Бё преодолел дистанцию 10 км за 22 минуты 56,3 секунды, допустив один промах на двух огненных рубежах. Вторым стал норвежец Тарьей Бё (отставание 7,9 секунды; 0 промахов). Третье место занял немец Бенедикт Долль (+10,5; 1).

Лучший из россиян Александр Логинов занял пятое место (+26,1; 1).

Мужской спринт должен был состояться в среду, но был отменен из-за непогоды по решению администрации района Траунштайн. Запланированная на вторник церемония открытия этапа также была отменена из-за мощного снегопада. Этап в Рупольдинге завершится 20 января.