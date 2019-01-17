Россиянин Александр Логинов прокомментировал своё выступление в спринтерской гонке на 10 км на пятом этапе Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге.
«Сегодня я недоволен своей работой. На равнинных участках я достаточно много проигрывал, но хорошо, что получалось на подъёмах работать. В целом, с таким ветром с такими условиями для стрельбы за победу можно было бороться, только отстреляв на ноль», — приводит слова Логинова «Матч ТВ».
Он подчеркнул, что недоволен именно своей работой в гонке.
«Видимо, оказался не готов к такой трассе. Здесь достаточно простой подход, но я оказался немножко не готов стрелять в таком пульсовом режиме», — добавил россиянин.
По итогам гонки Логинов стал лучшим из россиян, заняв пятое место. В его пассиве один промах на двух огневых рубежах.
Ранее сообщалось, что Йоханнес Бё выиграл спринт на этапе КМ в Рупольдинге.