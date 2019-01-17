Логинов заявил, что недоволен своей работой в спринте на этапе КМ в Рупольдинге

Россиянин Александр Логинов прокомментировал своё выступление в спринтерской гонке на 10 км на пятом этапе Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге.

«Сегодня я недоволен своей работой. На равнинных участках я достаточно много проигрывал, но хорошо, что получалось на подъёмах работать. В целом, с таким ветром с такими условиями для стрельбы за победу можно было бороться, только отстреляв на ноль», — приводит слова Логинова «Матч ТВ».

Он подчеркнул, что недоволен именно своей работой в гонке.

«Видимо, оказался не готов к такой трассе. Здесь достаточно простой подход, но я оказался немножко не готов стрелять в таком пульсовом режиме», — добавил россиянин.

По итогам гонки Логинов стал лучшим из россиян, заняв пятое место. В его пассиве один промах на двух огневых рубежах.