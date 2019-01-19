Виктория Сливко выиграла спринт на этапе Кубка IBU

Завершился очередной соревновательный день пятого этапа биатлонного Кубка IBU, который проходит в эти дни в немецком Арбере. Женская спринтерская гонка на 7,5 км закончилась победой представительницы сборной России Виктории Сливко

Сливко оказалась единственной из наших, кто отстрелял "на ноль". Как результат — она показала лучшее время дня — 21 мин. 29,7 сек. Васнецова с тремя промахами оказалась на 20-м месте, Казакевич (2 промаха) — на 21-й позиции, Каплина (2) — на 24-м месте, Воронина (2) — на 26-м. Ильченко уже после первой стрельбы получила три штрафных круга, а всего 5 пуль из десяти отправила в "молоко" и ее результат — 44-е место.