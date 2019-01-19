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Виктория Сливко выиграла спринт на этапе Кубка IBU 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: biathlonrus.com
Завершился очередной соревновательный день пятого этапа биатлонного Кубка IBU, который проходит в эти дни в немецком Арбере. Женская спринтерская гонка на 7,5 км закончилась победой представительницы сборной России Виктории Сливко.
Наша национальная команда была представлена на этапе в Германии шестью "стреляющими лыжницами": Тамара Воронина стартовала по номером №13, Елизавета Каплина — под №36, Валерия Васнецова — под №51, Сливко — под №53, Ирина Казакевич — под №71, Кристина Ильченко — под №83.
Сливко оказалась единственной из наших, кто отстрелял "на ноль". Как результат — она показала лучшее время дня — 21 мин. 29,7 сек. Васнецова с тремя промахами оказалась на 20-м месте, Казакевич (2 промаха) — на 21-й позиции, Каплина (2) — на 24-м месте, Воронина (2) — на 26-м. Ильченко уже после первой стрельбы получила три штрафных круга, а всего 5 пуль из десяти отправила в "молоко" и ее результат — 44-е место.
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Биатлон , Тамара Воронина , Виктория Сливко , Кристина Ильченко , Елизавета Каплина
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