«Почему иностранцы ни перед кем не извиняются?» Огненная речь биатлонистки Павловой

Россиянка обошлась в масс-старте без промахов, но заняла в итоге только 28 место. После финиша она жестко выступила в адрес зарубежных спортсменов, передает из Рупольдинга спецкор «СЭ» Владимир Иванов

— Почему сегодня вам было так непросто?

— Оберхоф дался тяжело. Это переложилось и на нервную систему. 10 дней толком не спала. Пропустили эстафету, думали, этого хватит, чтобы восстановиться, но пока я вообще не могу бороться. Состояние ужасное. Даже стыдно выходить на старт.

— Ваш комментарий в инстаграме: «Мы не железные, мы — не иностранцы, у которых есть терапевтические исключения. Мы бегаем на своем здоровье». Ожидали, что будет такой резонанс?

— Нет, конечно. Ну, просто я не пойму, почему иностранцы ни перед кем не извиняются? Те же лыжники. С хрена ли загуляли, кто-то должен извиняться, а кто-то нет? Пусть думают, что хотят. Мы не астматики, ничем не болеем, бегаем на своем здоровье. Вот пример — отпахала в Оберхофе, здесь торкнуло. А куча иностранцев бегает на ТИ — это всем известно. Я не говорю, что все такие. Но точно знаю, что моя команда чистая — до других дела нет. Если они возмущаются, значит, мы сильнее.