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В сборной России по биатлону пройдет ротация состава 

Газета.Ru + ещё 1 3 часа назад
Фото: Газета.Ru
Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев рассказал, какие изменения будут в составе национальной команды на ближайшие этапы Кубка мира. По его словам, будет проведена ротация.
"Пока в команде из шести человек остаются четверо, на которых мы опираемся. Будем делать ротацию. Объявим после женского масс-старта, кого будем менять.
Как сказал президент СБР в интервью, будем пробовать молодых. Скорее всего возьмем Поварницына, также рассматриваем Бабикова и Латыпова", — приводит слова Хованцева сайт «Матч ТВ».
"Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию мужского масс-старта.
Следующий этап Кубка мира пройдет в Антхольце (Италия) с 24 по 27 января.
Ранее сообщалось, что француз Мартен Фуркад может пропустить следующий этап КМ.
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Биатлон , Газета.Ru
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