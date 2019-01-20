В сборной России по биатлону пройдет ротация состава

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев рассказал, какие изменения будут в составе национальной команды на ближайшие этапы Кубка мира. По его словам, будет проведена ротация.

"Пока в команде из шести человек остаются четверо, на которых мы опираемся. Будем делать ротацию. Объявим после женского масс-старта, кого будем менять.

Как сказал президент СБР в интервью, будем пробовать молодых. Скорее всего возьмем Поварницына, также рассматриваем Бабикова и Латыпова", — приводит слова Хованцева сайт «Матч ТВ».

Следующий этап Кубка мира пройдет в Антхольце (Италия) с 24 по 27 января.

Ранее сообщалось, что француз Мартен Фуркад может пропустить следующий этап КМ.