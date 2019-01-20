IBU прекратит травлю российского биатлониста Логинова

«Я высказал руководству Международного союза биатлонистов (IBU), что накипело в защиту нашего спортсмена [Логинова]. Был приглашен представитель этического комитета, который признал, что к Логинову не может быть вопросов. С 2015 по 2017 год он не участвовал в соревнованиях. Вопросов не может быть ни у кого», — рассказал Драчев.

Он отметил, что президент IBU Олле Далин проведет беседы с представителями федераций стран, спортсмены которых устраивают Логинову травлю. Против российского биатлониста в частности выступают француз Мартен Фуркад, норвежец Йоханнес Бе , швед Себастьян Самуэльссон и другие. Иностранные спортсмены требуют, чтобы Логинов извинился и пояснил, как в его организм попало запрещенное вещество.

Логинов нарушил антидопинговые правила в сезоне-2013/2014. Он отбыл дисквалификацию с ноября 2014 года по ноябрь 2016-го, а затем возобновил выступления. В нынешнем сезоне он занимает второе место в личном зачете Кубка мира, уступая только Йоханнесу Бе.