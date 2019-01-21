Бывший тренер российских биатлонисток указал на ложь Родченкова

Немецкий тренер, сейчас работающий с командой Швеции, не указал, как долго специальная комиссия IBU будет рассматривать его данные и когда она сообщит детали СМИ. Сам Пихлер ранее выражал желание общаться с комиссией, в которой не будет представителей США и Канады.

В апреле 2018-го в штаб-квартире IBU прошли обыски, позднее было открыто уголовное дело против главы организации Андреса Бессеберга, которого WADA обвинило в получении взятки от представителей российского биатлона. Деньги он якобы брал за помощь в сокрытии положительных допинг-проб. Обвинения со стороны агентства были частично основаны на данных, полученных от Родченкова. В целом же показания бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории о допинге на Олимпиаде в Сочи положили начало расследования в отношении россиян.

Пихлер тренировал женскую сборную России с 2011 по 2014 год. В декабре 2017-го Международный олимпийский комитет (МОК) не выдал ему аккредитацию на Игры в Пхенчхане, потому что посчитал его причастным к допинговой системе. Позднее МОК изменил решение.