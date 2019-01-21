Австрийский биатлонист прокомментировал травлю Логинова

«В биатлоне работают люди, которые заботятся о том, чтобы соревнования проходили в рамках правил. Я в этом не специалист. Я — мастер быстрого хода и иногда хороший стрелок. Поэтому когда официальные лица дают "зеленый свет" на выступления спортсмена, все последующие вопросы для меня отпадают», — заявил австриец.

20 января сообщалось, что меры для прекращения травли Логинова примет Международный союз биатлонистов. Его руководители проведут беседу с представителями федераций тех стран, спортсмены которых открыто выступают против россиянина.