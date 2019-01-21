Эберхард прокомментировал травлю Логинова

Австрийский биатлонист Юлиан Эберхард интервью «Матч ТВ» заявил, что все вопросы по поводу проваленного Логиновым допинг-теста в 2013 году должны быть сняты, поскольку его участие в соревнованиях санкционировано «официальными лицами».

«Когда официальные лица дают "зеленый свет" на выступления спортсмена, все последующие вопросы для меня отпадают», — заявил спортсмен.

Эберхард также отметил, что в биатлоне работают специалисты, которые следят за тем, чтобы состязания проходили в рамках правил.

Ранее норвежские биатлонисты братья Бё и Ветле Шостад Кристиансен критически высказались об Александре Логинове, после того, как он занял второе место в спринте на этапе Кубка мира. Йоханнес Бё заявил не может смириться с тем, что вынужден делить пьедестал с тем, кто когда-то был уличён в нечестной игре. Тарья Бё отметил, что тяжело видеть тех, кто возвращается после отстранения за допинг, а Кристиансен сравнил Логинова с «грабителем банков, который вышел на свободу».

Александр Логинов был уличён в 2013 оду в употреблении запрещённого препарата эритропоэтина. В 2015 году после долгих разбирательств спортсмен был отстранён от участия в международных соревнованиях на полтора года. В 2016 году возобновил карьеру. В настоящий момент Логинов является лидером сборной России, на его счету пять личных наград в нынешнем сезоне Кубка мира, он занимает второе место в общем зачете у мужчин, уступая первенство Йоханнесу Бё.