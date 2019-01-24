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Сливко выиграла спринт на этапе Кубка IBU в Швейцарии 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Российская биатлонистка Виктория Сливко стала победительницей спринтерской гонки на этапе Кубка IBU в Ленцерхайде (Швейцария).
В четверг Сливко преодолела дистанцию 7,5 километра без промахов на двух огневых рубежах за 23 минуты 39,3 секунды. Второе место заняла еще одна представительница России Ульяна Кайшева (без промахов; отставание — 3,7 секунды). Тройку замкнула Янина Хеттих (без промахов; +30,4) из Германии.
В первую десятку попали еще две россиянки — Валерия Васнецова (два промаха; +1.09,1) и Елизавета Каплина (один промах; +1.32,8), ставшие пятой и девятой соответственно.
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