Сливко выиграла спринт на этапе Кубка IBU в Швейцарии

Российская биатлонистка Виктория Сливко стала победительницей спринтерской гонки на этапе Кубка IBU в Ленцерхайде (Швейцария).

В четверг Сливко преодолела дистанцию 7,5 километра без промахов на двух огневых рубежах за 23 минуты 39,3 секунды. Второе место заняла еще одна представительница России Ульяна Кайшева (без промахов; отставание — 3,7 секунды). Тройку замкнула Янина Хеттих (без промахов; +30,4) из Германии.

В первую десятку попали еще две россиянки — Валерия Васнецова (два промаха; +1.09,1) и Елизавета Каплина (один промах; +1.32,8), ставшие пятой и девятой соответственно.