Йоханнес Бё выиграл спринт на этапе Кубка мира в Антерсельве

В пятницу, 25 января, Бё преодолел 10-километровую дистанцию с одним промахом на двух огневых рубежах за 23 минуты 53,9 секунды. Второе место занял его соотечественник Эрленн Бьентегор (без промахов; отставание — 17,5 секунды). Третье время показал француз Антонен Гигонна (один промах; +20,2).

Лучшим из представителей сборной России стал Евгений Гараничев

Для Йоханнеса Бё эта победа стала десятой в личных стартах текущего розыгрыша Кубка мира, общий зачет которого он возглавляет.

Ранее сообщалось, что сборная Швеции по биатлону отравилась в отеле перед этапом Кубка мира.