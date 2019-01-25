Йоханнес Бё выиграл спринт на этапе Кубка мира в Антерсельве 

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё стал победителем спринтерской гонки на шестом этапе Кубка мира по биатлону в итальянской Антерсельве, сообщает "Советский спорт".
В пятницу, 25 января, Бё преодолел 10-километровую дистанцию с одним промахом на двух огневых рубежах за 23 минуты 53,9 секунды. Второе место занял его соотечественник Эрленн Бьентегор (без промахов; отставание — 17,5 секунды). Третье время показал француз Антонен Гигонна (один промах; +20,2).
Лучшим из представителей сборной России стал Евгений Гараничев.
Для Йоханнеса Бё эта победа стала десятой в личных стартах текущего розыгрыша Кубка мира, общий зачет которого он возглавляет.
Ранее сообщалось, что сборная Швеции по биатлону отравилась в отеле перед этапом Кубка мира.