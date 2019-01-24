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Биатлонистка Мякяряйнен рассказала о помощи Хованцева 

News.ru + ещё 1 6 часов назад
Фото: globallookpress.com
Действующая обладательница Кубка мира по биатлону финка Кайся Мякяряйнен заявила, что тренер сборной России Анатолий Хованцев помогал ей работать над стрельбой.
«Анатолий много лет работал в Контиолахти, и мы с ним хорошие друзья. Мне был интересен его взгляд со стороны, есть ли какие-то специфические проблемы с моей стрельбой лёжа. Ничего особенного мы не заметили. Я стреляла нормально, но мне приятно было снова пообщаться с Анатолием», — сказала Мякяряйнен корреспонденту News.ru.
На шестом этапе Кубка мира в Антхольце (Италия) финка показала шестой результат в спринтерской гонке.
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