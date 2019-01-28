Шипулин выиграл гонку среди ветеранов

Завершивший спортивную карьеру биатлонист Антон Шипулин выиграл гонку среди ветеранов. Об этом он сам рассказал в своем инстаграме

По его словам, соревнования проходили в Рязани, а он поучаствовал в трех гонках. Одну из них, судя по опубликованному снимку, Шипулин выиграл. О своих успехах в двух других биатлонист не сообщил.

«Какие здесь болельщики! Спасибо вам огромное за поддержку!» — добавил он.

Кроме того, Шипулин признался в спокойствии относительно будущего биатлона в Рязани, так как при поддержке компании «Технониколь», производящей строительные материалы, там был построен «замечательный» биатлонный комплекс.

В конце декабря Антон Шипулин объявил о завершении спортивной карьеры. Свое решение чемпион Олимпийских игр 2014 года объяснил ослабившимся здоровьем, падением своего интереса к биатлону и «опустившимися руками» из-за политической обстановки и грязи в спорте.