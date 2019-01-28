Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Шипулин выиграл гонку среди ветеранов 

Рамблер + ещё 7 2 часа назад
Фото: Instagram
Завершивший спортивную карьеру биатлонист Антон Шипулин выиграл гонку среди ветеранов. Об этом он сам рассказал в своем инстаграме.
По его словам, соревнования проходили в Рязани, а он поучаствовал в трех гонках. Одну из них, судя по опубликованному снимку, Шипулин выиграл. О своих успехах в двух других биатлонист не сообщил.
«Какие здесь болельщики! Спасибо вам огромное за поддержку!» — добавил он.
Кроме того, Шипулин признался в спокойствии относительно будущего биатлона в Рязани, так как при поддержке компании «Технониколь», производящей строительные материалы, там был построен «замечательный» биатлонный комплекс.
В конце декабря Антон Шипулин объявил о завершении спортивной карьеры. Свое решение чемпион Олимпийских игр 2014 года объяснил ослабившимся здоровьем, падением своего интереса к биатлону и «опустившимися руками» из-за политической обстановки и грязи в спорте.
Биатлон , Антон Шипулин
Читайте также
Видео
01:18
«Лечу на самолёте, который вот-вот развалится. Папа, как же страшно»
Футбол Статьи
«Он не захочет уходить вот так»
MMA Статьи
Адвокат Мамаева рассказал о чудовищных условиях в СИЗО
Футбол
Опубликовано видео нокаута Емельяненко
MMA
Бейдер раскрыл секрет победы над Емельяненко
Бокс
«Ему нечего стыдиться»: что будет с Федором Емельяненко
MMA Статьи
«Господи позор какой»: Тарасова разнесла россиян на ЧЕ
Фигурное катание
02:25
Названа возможная причина катастрофы с Салой
Футбол
«Так будет и со следующими»: почему проиграла Загитова
Фигурное катание Статьи
Страшный сон Тутберидзе: у Европы новая чемпионка
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение