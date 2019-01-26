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Избиение надежд. Как вообще можно верить в сборную России? 

Чемпионат.com 8 часов назад
Фото: РИА Новости
И ведь россияне реально надеются на медаль своей биатлонистки… которая потом в гонке совершает 9 промахов. Что с нами не так?

Ну разве не чудо?

Три россиянки в числе претендентов на медали гонки преследования — это разве не чудо? И это чистая правда, потому что все, кто стартует в сорока и менее секундах от лидера, автоматически считаются кандидатами на подиум. И в сборной России таковых было трое — Светлана Миронова, Ирина Старых и Екатерина Юрлова.
Особенно плотно претендентство касалось Мироновой. 14 секунд отставания — ерунда. Тем более — при такой плотности группы лидеров, ведь перед россиянкой стартовали сразу шесть спортсменок. И вряд ли темп первого круга оказался бы взвинченным до предела. Так что Света имела все шансы без особого напряга отыграть проигрыш уже к первому рубежу.

Мироновой можно всё заканчивать

Отсечка 1 км показала, что Миронова не смогла приблизиться к лидеру, а Старых и Юрлова немножко проиграли. Первой шла победительница спринта словачка Давидова, Мякяряйнен и Дальмайер плотно сидели у нее на пятках, но вперёд выходить не спешили. Не спешила и Миронова. Однако эта неспешка ничуть не помогла на рубеже. Светлана уверенно настреляла четыре штрафных круга, на этом гонку можно было заканчивать. Юрлова допустила два промаха, и в этом свете лишь одна ошибка Старых выглядела едва ли не прекрасно. Она и стала лучшей среди россиянок, с угрюмой минутой отставания от лидера и 16-м местом.

Грустные свои

Лидерство захватила Дальмайер, ее преследовала австрийка Хаузер. Далее катила вторая группа преследования, которую возглавляли Рёйселанд и Мякяряйнен. И группа эта превосходила скоростной график немки. Правда, на втором рубеже из нее выпала Мякяряйнен, допустившая промах.
Старых с Юрловой на этот раз стреляли точно, но толку от этого было чуть. Старых теперь проигрывала на 20 секунд больше, чем после первого рубежа, а Юрлова просто осталась при своих. Свои — это 85 секунд. Грустно, конечно.

Бессмертная Дальмайер

Зато итальянским болельщикам было весело. На «стойке» Дальмайер промазала, а Вирер и Витоцци быстро закрыли свои мишени и вместе убежали на дистанцию уверенными лидерами. Наши девушки продолжали творить чудеса — Юрлова промазала три раза, Миронова — два. Сдержанно порадоваться можно было лишь за Старых — точная стрельба помогла ей выйти на 11 место.
Промахи итальянок и чистая стрельба Дальмайер помогли организовать максимальную интригу на последний круг. Вирер имела преимущество в семь секунд и удержала его до финишной прямой. Дальмайер, ещё вчера умиравшая после спринта, припрыжку убежала от Витоцци в подъём и стала второй.

Какое-то затмение

Наши? Старых на последнем рубеже допустила промах и финишировала 13-й. Юрлова организовала себе ещё три штрафных круга (всего восемь). Миронова ограничилась (если это слово уместно) одним неточным выстрелом, а всего их стало девять. Их обеих опередила Куклина — два промаха, без малого три минуты отставания от победителя. Господи, неужели перед началом гонки мы реально надеялись, что сборная России претендует на медали гонки преследования? Какое-то затмение, не иначе…
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Комментарии23
Биатлон , Статьи , Ирина Старых , Светлана Миронова , Екатерина Юрлова
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