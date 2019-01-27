Тарьей Бё высказался о ситуации вокруг WADA и РУСАДА

Норвежский биатлонист Тарьей Бё высказал мнение о ситуации вокруг Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

«Я надеюсь, что Россия немного открылась и откроется ещё больше, и им придётся немного поработать над тем, чтобы соответствовать кодексу WADA. Я думаю, что процесс недостаточно прозрачен. Хочется, чтобы было понятно, что на самом деле происходит в кулуарах и какое там идёт обсуждение», — приводит слова Бё-старшего Dagbladet.

Он высказал мнение, что в WADA ждут когда эта тема станет менее актуальной.

«Но спортсмены не забывают. Каждый день я встаю и говорю себе, что соревнуюсь только с чистыми спортсменами. В то же время тут и там ведутся расследования, и мы берём это во внимание. Но когда раздаётся стартовый сигнал, об этом нужно забыть. В противном случае — не сможешь выступать», — добавил норвежец.

22 января стало известно, что исполком WADA не стал лишать РУСАДА статуса соответствия, несмотря на несвоевременную передачу данных из базы московской лаборатории.

Ранее в iNADO высказали мнение, что России было предоставлено больше снисходительности в вопросах допинга, чем любой другой стране.